Folytatódik Európa legnagyobb téli kalandja: önismereti túra a Fertő körül

Kilencedik alkalommal szervezik meg az Extrém Burgenland elnevezésű Fertő körüli téli túrát, de első alkalommal beszéltek a részletekről magyar sajtótájékoztatón. Hegykőn kedden délelőtt az is kiderült, több nemzet is képviselteti magát a 120 kilométeres távon, de legalább minden ötödik résztvevő magyar lesz.

Januárban százhúsz kilométert sétálni vagy futni a természetben egy hosszú és messzi utazás – fogalmaztak az Extrém Burgenland huszonnégy órás túra szervezői tegnap délelőtt hegykői sajtótájékoztatójukon. Olyan utazás, amiben az indulás közös, de az utat egyedül kell teljesíteni. Pénteken hajnalban, 4.30 órakor Oggauból (Oka) indulnak a 120 kilométeres táv, Apetlonból 8 órakor (Mosonbánfalva) a hatvan, Hegykőről 7 órakor a nyolcvan kilométeres teljesítménytúra résztvevői. Első alkalommal alig hatvanan vágtak neki az eredeti, 120 kilométeres távnak, tavaly ötezren feszegették terhelhetőségük határait. Idén hat-hétezer regisztrációra számítanak, s a jelentkezők huszonhárom nemzetet képviselnek.

– Az Extrém Burgenland nem verseny, itt mindenki önmagát győzi le – hangsúlyozta a tájékoztatón a szervezőtrió egyik tagja, Michael Oberhauser. Soha nem gondoltak a rendezvényre osztrák programként, hanem határon átnyúló rendezvényként, ezért az együttműködés számukra természetes. Fontos szempont, hogy a több ezer ember áthaladása a nemzeti park területén ne hagyjon maga után maradandó nyomokat, ezért tavaly már hirdettek hulladékgyűjtési akciót, idén pedig minden induló kap egy könnyű kis csomagot, amibe útközben gyűjtheti saját és az útjába kerülő szemetet is. A hulladékszigeteken aztán meg is szabadulhat a tehertől. Újrahasznosítható poharakban kapnak meleg teát a résztvevők és a nemzeti parkok elektromos járművei lesznek a kísérő autók.

Fersch Attila, a Fertő–Hanság Nemzeti Park igazgatóhelyettese arról adott tájékoztatást, hogy idén a Lászlómajorban lévő látogatóközpontban várják a melegedni vágyó résztvevőket forró teával és harapnivalókkal, Johannes Ehrenfeldner, a Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel igazgatója pedig arról beszélt, hogy csodást élményt ígér a résztvevőknek a téli természettel való „összesimulás”. Hospely József, a Hotel Tornácos igazgatója már hatodik éve vállal házigazdaszerepet, a hegykői állomás ezúttal is náluk lesz. Hegykő polgármestere, Szigethi István is szót kért a tájékoztatón, példaértékűnek nevezve a szervezők, a nemzeti parkok és a túrában szerepet vállalók együttműködését.

A rendezvényen egyébként minden korosztályra gondoltak: a School of walk projektben 2500 diák vesz részt; érkeznek Németországból, illetve Ausztriából és Hegykőről is indul egy csoport Lászlómajorig. A Golden Walker program pedig azoknak az idősebbeknek szól, akik ha lassabban is, de szeretik a kihívásokat.