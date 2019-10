Fókuszban a nők foglalkoztatása Kapuváron

Az elmúlt kilenc évben 300 ezerrel nőtt a női foglalkoztatottak száma – mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára a Kapuváron tartott kerekasztal-beszélgetésen.

Fókuszban a nők foglalkoztatása címmel helyi munkaadóknak szervezett kerekasztal-beszélgetést a kapuvári Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Központ. Az intézmény még tavaly nyert forrást a Család és Karrierpont működtetésére, ennek fő célja a női szerep erősítése, munkavállalásuk megkönnyítése, s a munkáltatóknak nyújtott hasznos információkkal, lehetőségekkel a női munkavállalás gördülékenyebb összeegyeztetése a családi élet-gyermeknevelés-önmegvalósítás hármasával.

A beszélgetés vendége volt Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, aki elmondta: „Az elmúlt kilenc évben jelentős változások voltak a foglalkoztatáspolitika területén. A hazai foglalkoztatási ráta elérte a 70,2 százalékot, a munkanélküliségi ráta pedig 3,4 százalékos. Míg 2010 környékén 3,6–3,7 millió ember dolgozott Magyarországon, addig most ez a szám 4,5 millió körül mozog”. Bodó Sándor még egy fontos adatot is kiemelt: „Az elmúlt kilenc évben 300 ezerrel nőtt a női foglalkoztatottak száma.” E törekvést támogatja az a tavaly lezárult program, melyben a rugalmas foglalkoztatás lehetőségeit térképezték fel a kis- és középvállalkozások körében. Emellett az a maximum 40 ezer forintos támogatás is, amit azon munkába visszatérő szülők kapnak, akik olyan településen élnek, ahol nincs bölcsődei ellátás, vagy az igénylők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyeket, és gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik el.

– Az augusztus 9-én indult programra eddig több mint ezren regisztráltak – tudatta utóbbiról Bodó Sándor, aki a közeljövőt illetően elmondta, hogy a nyugdíjba készülő munkavállalóknak indítanak egy mentorprogramot, hogy az évtizedes tapasztalattal bírók segíthessék fiatalabb kollégái­kat.

Hámori György polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a bölcsődei férőhelyek bővítésével, és terveik szerint a jövőben időszakos gyermekfelügyelettel segítenék a nők munkába való visszatérését. A nyári szünet első napjától az utolsóig változatos tematikájú táboroztatással könnyítenek a szülőkön, emellett az óvodásoknak egy tagóvoda egész nyáron nyitva áll. A Család és Karrierponton pedig előzetes egyeztetést követően ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítanak.