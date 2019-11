Fókuszban a férfiegészség – a Kisalföld figyelemfelhívó kampánya a prosztatarák ellen

Alig akad család, mely valamelyik tagjának ne kellett volna szembenéznie daganatos betegséggel. Jó esetben még időben. A férfiak körében a halálokok között egyik vezető a prosztata­rák. Míg évente mintegy 4500 új esetet diagnosztizálnak, mintegy harmaduk menthetetlen. Holott manapság ez az egyik legjobban szűrhető rosszindulatú daganat. A november a férfiegészség hónapja.

Egyre többen növesztenek bajuszt egész hónapban, ezzel is felhívva a figyelmet a téma fontosságára. Fókuszban a férfiegészség kampányunkkal minél több 45 év fölötti férfit szeretnénk ösztönözni arra, hogy évente vegyen részt urológiai szűrővizsgálaton.

Évek óta foglalkozik a Kisalföld a férfiak rosszindulatú daganatos betegségeivel – főként a prosztatarákkal, amely jellemzően a 45 fölötti férfiakat fenyegeti. Fontos leszögezni: a betegség a korai stádiumban semmiféle tünetet nem produkál, ha már produkál, akkor baj van. „Az erősebbik nem körében is egyre inkább tudatosul az időbeni szűrés fontossága” – fogalmaz ifjabb dr. Lacó László sebész, urológus, a győri Petz-kórház adjunktusa. Ugyanakkor még mindig legalább ezerötszáz férjet, édesapát, nagypapát veszít el a családja évente prosztata­rákban. Pedig a szakember szerint ma Magyarországon minden adott a rosszindulatú daganat diagnosztizálására, műtétjére, kezelésére – világszínvonalon. S ha időben sikerül a diagnózis, teljes gyógyulás érhető el.

Nő a bajusz

A prosztatarákra, az évenkénti szűrés fontosságára szerencsére egyre „trendibb” lett felhívni a figyelmet. Vannak, akik az egész novembert ennek szentelik, s bajuszt növesztenek harminc napig, ezzel is ráirányítva a figyelmet a betegségre, míg mások a szakállukat hagyják meg, felhívva a figyelmet a daganatos betegség elleni harcra.

A novembert a Kisalföldnél mi is a férfiegészség hónapjának szenteljük, többrészes cikksorozatban foglalkozunk majd a témával. Megszólalnak urológusok, pszichológus, ismert sportolók, de bemutatunk pozitív példákat is, hogy egy-egy gyár, üzlet vagy éppen önkormányzat hogyan próbálja meg a férfiakat ösztönözni prosztata­rákszűrésre. Kampányunk záróján a Kisalföld férfi dolgozói és hölgy dolgozóink hozzátartozói, a városi tűzoltóság munkatársai és hűséges olvasóink közül többen sajtóházunkban részt vesznek majd egy PSA-mérésen. A szakorvosok szerint a vérvétel majdnem mindig biztos képet ad, viszont fontos leszögezni: egy teljes urológiai vizsgálat egy betapintásból, egy ultrahangból és a PSA-mérésből (egy vérvételből) áll.

Gecsei Ádám – Mészely Réka

– Munkám során sok prosztatadaganatban szenvedő férfival találkozom. Nem egy közülük a felesége ösztönzésére jön el hozzám vizsgálatra. Míg a legtöbb hölgynél már rutin az évenkénti nőgyógyászati vizsgálat rákszűréssel, addig ezt a férfiakról kevésbé mondhatom el. Urológusként pedig azt vallom, hogy 45 éves kor fölött javasolt szakemberhez fordulni. Főleg azok számára, akiknél halmozódás tapasztalható a családban. Ugyanis egy időben diagnosztizált rosszindulatú daganat, prosztatarák felér a lottóötössel. Ezért is tartom fontosnak a Kisalföld férfiegészségért indított kampányát. Az újságcikkek hatása mérhető, ugyanis ilyenkor többen eljönnek a vizsgálatokra – vélekedik dr. Lacó László.

Férfibetegségek

Fókuszban a férfiegészség című kampányunk központjában a prosztatarák áll, s célunk, hogy minél több olvasónk figyelmét felhívjuk a férfispecifikus szűrések fontosságára. Ugyanakkor még számos rosszindulatú daganatos betegség alakulhat ki az erősebbik nemnél, amelyek az évenkénti szűréssel szintúgy idejében elcsíphetők.

– A hererák a fiatalok betegsége, mellyel már serdülőkortól találkozhatunk. Ha valaki a herében egy porckemény, kavicsszerű duzzanatot érez, forduljon orvoshoz. Ez a fajta daganat jól gyógyítható, jók a kezelési módok, még akár áttét esetén is. Az urológus már tapintással is diagnosztizálni tudja, de több tumormarker is segít a kiszűrésében. Ha el kell távolítani az egyik herét, az sem okoz merevedési gondokat, és az utódnemzést sem teszi lehetetlenné. Fontos megjegyezni, hogy egy fiatal ne jöjjön évente szűrővizsgálatra, ő akkor forduljon orvoshoz, ha problémát észlel magán – fejti ki a szakember.

– Feleannyian küzdenek veserákkal, mint prosztatadaganattal. A veserák urológiai ultrahanggal kimutatható. A dohányos emberek rákja pedig a húgyhólyagrák. Ma már bizonyított tény, hogy összefüggés van a dohányzás és az utóbb említett rosszindulatú daganat között, a cigarettázás során lerakódó kátrányanyagok okozzák. Ennek a ráktípusnak hamar jelentkezik a tünete, elsősorban véres vizelet formájában (ez egyébként nőknél hólyaggyulladást is jelezhet – a szerk.), ami akár elviselhetetlen is lehet. Ezek a daganatok jól szűrhetők, jól gyógyíthatók – mutat rá az urológus.

Dr. Lacó László szerint míg a hólyagrákosok nagy része dohányos, a vese- és heredaganat okait nem ismeri az orvostudomány. A hólyagdaganat korai stádiumban endoszkópos műtéttel eltávolítható és szintén jól gyógyítható. Ha bizonyos méretet elért vagy áttétképződési hajlamot mutat, a hólyag eltávolításával is járhat (ezt általában kemoterápia is kíséri).

Az 50 fölötti férfiaknál valódi merevedési problémákat okoz az érelmeszesedés. A doktor szerint ez nem szégyellendő, viszont érdemes általános érállapotot vizsgálni, s a hormonszintet is ellenőrizni kell. A Viagra sok esetben megoldás lehet.

Jó kezelési módok

– Magyarországon ma megkaphatók a megfelelő kezelések az említett férfibetegségekre, főként azok kezdeti stádiumában. Jó szakma az urológia, mert hatékonyan tud segíteni a betegeken! Ma már hazánkban világszínvonalon, jól kezelhetők az urológiai betegségek, akár a daganatosak is. Urológus kollégáimmal nyitottak vagyunk az újra, fantasztikusan fejlődik az ágazat. Csont­áttétek esetén is jók a kemoterápiás kezelések, az OEP is támogatja, még ha hatalmas költségekkel is jár – emeli ki a szakember.