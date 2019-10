Flippergépen tanulták a gyerekek az újraélesztést Csornán

Speciális játékgép segítségével sajátították el az újraélesztés technikáját a csornai Széchenyi-iskola tanulói. Egy flippergép játéktere nyílt meg előttük, amint sikeresen elvégezték a reanimációt.

Kétszáz csornai diák flipperen tanulta meg ilyen formában a napokban az újraélesztés technikáját. A Magyar Vöröskereszt és a csornai Alkonyzóna Flipper Klub együttműködésével próbálhatták ki a gyerekek a berendezést.

Magyarországon egyébként ezer emberből mindössze tizenhét tartja úgy, hogy szükség esetén képes lenne elvégezni az újraélesztést.

A Széchenyi-iskola kétszáz tanulója talán már nem tartozik a kilencszáznyolcvanháromba. Horváth Flórián, a klub vezetője a Kisalföldnek elmondta: az október 16-i újraélesztés világnapja adta az ötletet, hogy Csornára hozzák az ország egyetlen ilyen játékát, amely a Vöröskereszt budapesti szervezetéé.

A First Aid Game csak abban az esetben enged hozzáférést a játéktérhez, ha a játékos elsajátította az elsősegélynyújtás legelemibb fogásait. Mindezt a flipper tetejére rögzített ambufantomon keresztül teheti meg. Ha sikeres az újraélesztés, megnyílik a gép játéktere és kezdődhet a játék.

– A gép egyedülálló, az országban csak ez az egy van. Korábban fesztiválokra, nagyobb rendezvényekre helyezték ki, mi vagyunk az elsők, akik mint klub kaphattuk meg. Megkerestük az iskolákat, felajánlottuk a lehetőséget és a Széchenyi volt az, amelyik kérte, hogy hetedik és nyolcadik osztályosai megismerhessék a berendezést. Rajtuk kívül még egy önkéntes tűzoltó-egyesület gyerekcsapata jött el hozzánk, így közel kétszáz gyerek próbálta ki az újraélesztést és persze a flipperjátékot. Úgy láttam, tetszett nekik.

Az Alkonyzónában a Vöröskereszt munkatársai, illetve mentős szakemberek ismertették meg a diákokkal az alapokat. Szekér Gábor hetedik osztályos tanuló a Kisalföldnek azt újságolta, hogy az újraélesztés fontosságáról már többször hallottak és olvastak, de most volt az első alkalom amikor a gyakorlati teendőket is megismerhették. „Hogy aztán élesben is oda mernék-e térdelni a bajbajutott mellé, azt nem tudom. De mindenképpen bátrabban viselkednék most már, mint egy héttel ezelőtt” – utalt Gábor az elsajátított ismeretekre.