Finiselnek az útépítők Győrújbaráton és Nyúlon – jövő héten sok türelemre lesz szükség a két településen – térkép

4800 méteren az aszfalt burkolat felső, kopórétegét építik (húzzák fel) a jövő héten hat nap alatt az útépítők.

Jó ütemben zajlik a Ménfőcsanakot, Győrújbarátot és Nyúlt összekötő 8311-es számú út felújítása. Az útfelújítással egyidejűleg jelentős csapadékvíz-elvezetési fejlesztések is megvalósulnak. Az útépítés eddig is az ott lakók türelmét követelte, de a majdnem öt kilométer út aszfaltozása még ezt is felülmúlja.

Az útépítők három egyenlő részre osztották az utat. Egyszerre 1,6 kilométeres szakaszon dolgoznak két napig. Egyik nap az egyik, a következő nap a másik sávot aszfaltozzák, ezért minden nap fél pályán jelzőőrös forgalomirányítás mellett tud haladni a forgalom. Azokból az ingatlanokból, amelyek az adott szakaszon vannak, az autótulajdonosok nem tudnak kihajtani aznap egyik oldalról sem. Az érintett útszakaszon az önkormányzati utakat is le kell zárni, azokból az utcákból sem lehet autóval kijönni. Az aszfalt kopóréteg beépítését reggel fél nyolckor kezdik.

November 23-án Győrújbaráton az István utca 253. és az István utca 67. (Albán pékség) közötti páratlan oldal felőli forgalmi sávon, november 24-én az István utca 220. és az 56. közötti szakaszon kb. 1700 méter hosszan dolgoznak. November 25-én az István utca 65. (páratlan oldal) és a Veres Péter utca 94. (páros oldal) közötti szakaszon, november 26-án az István utca 54. és a Veres Péter utca 91. között szakaszon, kb. 1540 méter hosszan aszfaltoznak.

November 27-én a Nyúl, Táncsics Mihály utca 115. ház és a Győrújbarát, István utca 255. házak közötti páratlan oldal felőli forgalmi sávot érinti az aszfaltozás. Másnap a bal oldali pályán dolgoznak a Nyúl, Táncsics Mihály utca 124. és a Győrújbarát, Fehérkereszt utca csomópont közötti szakaszon, a páros oldali ingatlanok felőli oldalon, kb. 1560 méter hosszan.

Bővebb részletek

Győrújbarát, István utca és Veres Péter utcában 2020.11.23.(hétfő)-2020.11.26. (csütörtök) közötti napokon történő aszfalt kopóréteg beépítéséről – 2020.11.23. hétfő és 2020.11.24. kedd

Hétfői napon a 8311 jelű úton a 2+960 – 4+660 km szelvények között jobb oldali félpályán történik aszfaltozás, ez a Győrújbarát, István utca 253. ház és az István utca 67. ház (Albán pékség) közötti páratlan oldal felőli forgalmi sávot érinti. Keddi napon a másik oldal, a bal oldali pálya kerül aszfaltozásra az István utca 220. és az 56. házak közötti szakaszon, az ingatlanok felőli oldalon, kb. 1700 méter hosszan.

A 8311 j úton az aszfalt burkolat építése a közúti forgalom korlátozásával jár. A közúti forgalom biztosítása félpályán jelző őrös forgalom irányítás mellett történik, váltakozó irányban.

Az István utca 253. és a 67. házak közötti ingatlanok megközelítése, illetve az István utca 220. és az 56. házak közötti ingatlanok megközelítése jelzett napokon az aszfalt bedolgozás zavartalansága érdekében, illetve forgalom biztonsági okokból 7.30 és 19.00 közötti időpontba korlátozásra kerül. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy de. 7.30 és du. 19.00 közötti időpontban a kapubejárókon keresztüli ki és behajtással, illetve az ingatlan előtti parkolással ne zavarják az úton történő munkavégzést. Aszfalt kopóréteg beépítés megkezdésének időpontja mindkét napon: de. 7.30. A jelzett szakaszon található és a 8311 j. úthoz csatlakozó Önkormányzati utakon is korlátozásra kerül a közúti forgalom.

Nyúl, Táncsics Mihály utcában és Győrújbarát, István utca 254. és 238. házak közötti szakaszon, 2020.11.27.(péntek)-2020.11.28. (szombat) napokon történő aszfalt kopóréteg beépítéséről. 2020.11.27. péntek és 2020.11.28. szombat

Pénteki napon a 8311 jelű úton a 1+400 – 2+960 km szelvények között jobb oldali félpályán történik aszfaltozás, ez a Nyúl, Táncsics Mihály utca 115. ház és a Győrújbarát, István utca 255. házak közötti páratlan oldal felőli forgalmi sávot érinti. Másnap, a szombati napon, a bal oldali pálya kerül aszfaltozásra a Nyúl, Táncsics Mihály utca 124. ház és a Győrújbarát, Fehérkereszt utca csomópont közötti szakaszon, a páros oldali ingatlanok felőli oldalon, kb. 1560 méter hosszan.

A 8311 j úton az aszfalt burkolat építése a közúti forgalom korlátozásával jár. A közúti forgalom biztosítása félpályán jelző őrös forgalom irányítás mellett történik, váltakozó irányban. A Nyúl, Táncsics u. 115. ház és a Győrújbarát, István u. 255. házak közötti ingatlanok megközelítése, illetve a Nyúl, Táncsics u. 124. ház és a Győrújbarát, Fehérkereszt csomópont közötti ingatlanok megközelítése jelzett napokon az aszfalt bedolgozás zavartalansága érdekében, illetve forgalom biztonsági okokból 7.30 és 19.00 közötti időpontba korlátozásra kerül. Megkérjük a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy de. 7.30 és du. 19.00 közötti időpontban a kapubejárókon keresztüli ki és

behajtással, illetve az ingatlan előtti parkolással ne zavarják az úton történő munkavégzést.

Aszfalt kopóréteg beépítés megkezdésének időpontja mindkét napon: de. 7.30 A jelzett szakaszon található és a 8311 j. úthoz csatlakozó Önkormányzati utakon is korlátozásra kerül a közúti forgalom.