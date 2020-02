Figyeljenek a biciklisek – figyeljünk a biciklisekre

Összegyűjtöttük a kerékpáros forgalmat érintő fő tudnivalókat.

A kerékpárosok több szempontból is kihívást jelentenek a közlekedők számára. Ugyanis amíg a gépjárművek és a gyalogosok útvonala csak ritkán keresztezi egymást, addig a biciklisek mind az úttesten, mind pedig a járdán felbukkanhatnak – néha szabálytalanul is. Természetesen a kerékpárosokat is ugyanúgy megbüntetik a rendőrök, ha nem tartják be a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat, mint a közlekedés többi résztvevőjét. A megbízható kormány és a két egymástól független fékrendszer mellett, az előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpák, a küllőprizma és a csengő is elvárt tartozékai a biciklinek. Ugyanakkor a járművezetők és a gyalogosok sem mindig tudják, hogy mi a teendő, ha egy kerékpáros keresztezi az útvonalukat vagy épp ők keresztezik a kerékpáros útját, amiből sok nézeteltérés és számos baleset adódik.

Ezért összegyűjtöttük a kerékpáros forgalmat érintő fő tudnivalókat, amit a Kisalföld napilap keddi számában olvashatnak.