Figyelem! Hasznos tanácsokat mutatunk a külföldi jövedelemigazolásokhoz

A külföldi jövedelemigazolások személyes intézése a járványhelyzet miatt korlátozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain.

Az ügyfélszolgálatot felkereső ügyfelek a már kitöltött, aláírt kérelmeiket gyűjtődobozba dobhatják, illetve postán küldhetik be a NAV-hoz. A tapasztalatok szerint sokan nem jól vagy hiányosan nyújtják be kérelmüket, ezért ők csak később juthatnak hozzá a várt igazoláshoz. Az év elején sok külföldön – jellemzően Ausztriában, Németországban – dolgozó magyar keresi fel a NAV Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatait, hogy igazolást kérjenek a külföldi adóhatóság nyomtatványán a Magyarországon szerzett jövedelmeikről.

A járványhelyzetben a NAV megyei kirendeltségei ideiglenesen zárva tartanak és a győri központi ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje is korlátozott.

A NAV-nál már jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhető, azonban mivel a külföldi igazolásoknál az ügyfelek egy másik ország nyomtatványán kérik a jövedelmeik igazolását, ennél az ügytípusnál nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre. Sokan szeretnék e-mailben vagy e-Papíron kezdeményezni az ügyintézést, azonban erre nincs lehetőség.

A benyújtott külföldi nyomtatványon ugyanis az érintett eredeti aláírásának kell szerepelnie. A külföldi nyomtatványt a NAV szárazbélyegzővel hitelesíti, ezért elektronikus kiküldésre sincs mód. A postán beküldött vagy gyűjtődobozba helyezett kérelmek elbírálása után az igazolást a NAV postán küldi el a kérelemben jelzett címre.

A tapasztalatok szerint sokan nem megfelelően nyújtják be a külföldi, jellemzően E9-es vagy EU/EWR nyomtatványt, ezért hiánypótlásra kell felszólítani az ügyfeleket. Ezzel azonban csak később tudnak hozzájutni a kért igazoláshoz. A leggyakoribb problémák, hogy nem írják alá, csak egy eredeti példányt küldenek a külföldi nyomtatványból, illetve nem csatolnak mellé kérelmet. Sőt, olyan is előfordult, hogy magát a leigazoltatni kért külföldi nyomtatványt sem küldték be.

A külföldi jövedelemigazoláshoz ajánlott kérelem nyomtatvány elérhető a NAV honlapján, a „Segítség rendkívüli helyzetben (COVID-19)” rovatban a leggyakrabban használt nyomtatványok között. A külföldi nyomtatványt az érintettnek kell beszereznie. A kérelem nyomtatványt egy példányban, míg a külföldi hatósági nyomtatványt két (németországi esetén három) példányban kell kitölteni és alá kell írni.

Akinek Magyarországon volt adóköteles jövedelme, annak csak azután adható ki az igazolás, ha a NAV által készített adóbevallási tervezetet – szükség esetén módosítást, kiegészítés után – már elfogadta, vagy önállóan benyújtotta szja-bevallását. A bevallási tervezet legegyszerűbben a https://eszja.nav.gov.hu oldalon érhető el, ügyfélkapus azonosítással.

Akinek nem volt belföldön adóköteles jövedelme, annak nem kell nulla adattartalmú szja-bevallást benyújtania, elegendő ezt a NAV külföldi jövedelemigazoláshoz készített kérelem nyomtatványán tett nyilatkozattal jeleznie.