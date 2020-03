Figyelem! A Spar vásárlási limitet vezetett be a termékekre, hasonló szabály él egyes CBA boltokban is

Már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt is többször találkoztunk teljesen „kifosztott” üzletekkel Győr-Moson-Sopron megyében. Először a lisztet, a cukrot, majd a WC-papírt vásárolták fel teljesen. Szerdán már arról is hallottunk, hogy 30 kg húst vitt haza egyetlen ember Győrben. Mind az üzletláncok, mind az Országos Kereskedelmi Szövetség felhívja a figyelmet: egyrészt a készletek felhalmozása felesleges, másrészt figyeljünk embertársainkra, nekik is jusson az élelmiszerekből.

Fontos elvek, szabályok „Jól átgondolt bevásárlólistával induljunk el otthonról. A lehető legkevesebbre csökkentsük a vásárlások gyakoriságát, az üzletekben ne töltsünk sok időt. Javasoljuk, hogy vásárlás közben, különösen sorban állás, várakozás közben tartson mindenki két lépés távolságot a többi vásárlótól" – kezdte érdeklődésünkre Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára hozzátette: bár fogunk találkozni üres polcokkal az elkövetkező napokban a boltokban, emiatt ne essünk pánikba, az árukészletek kitartanak a járvány idején. „Az áruutánpótlás biztosítása, a polcok feltöltése időigényes feladat. Azt kérjük, hogy a lakosság ne halmozzon fel feleslegesen sok élelmiszert. Mindenki gondoljon arra, hogy embertársainak is jusson elegendő az élelmiszerekből" – mondta Vámos György. „Egyes árucikkek vásárlási mennyiségét korlátozhatják az elkövetkező napokban?" – vetettük fel. „Ez minden tagunk egyéni döntése lesz" – válaszolta a főtitkár. A Spar és a CBA már lépett Utóbbi kérdéssel megkerestük a nagyobb üzletláncokat sajtósait is. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs igazgatója megerősítette: az üzletlánc áruházaiban és az online shopban is vásárlási korlátozásokat vezettek be. Ez azt jelenti, hogy mostantól a Sparokban lédig termékek esetében maximum 5 kilót, darabban értékesített termék esetében legfeljebb tízet vihetünk haza. „Minden termékkörből jelentős árukészletek állnak rendelkezésünkre" – kezdte Fodor Attila. A CBA kommunikációs igazgatója hozzátette: „Győr-Moson-Sopron megyében található üzleteink közül néhányban liszt és élesztő vonatkozásában ideiglenes jelleggel franchise partnerünk vásárlási limitet vezetett be. Ezt nem az áruhiány indokolja, hiszen raktárainkban az említett árucikkekből is vannak készleteink, hanem szeretnénk a rendkívüli kereslet ellenére is folyamatosan kiszolgálni a vásárlókat". Győzzön a józan ész! Az Aldi, a Lidl és a Tesco sajtóügyelete is megerősítette portálunknak: egyetértenek az Országos Kereskedelmi Szövetség törekvéseivel, hogy mindenkinek jusson elegendő élelmiszer. (Mindhárom üzletlánc tagja a szervezetnek – a szerk.) Sem az Aldi, sem a Lidl, sem a Tesco egyelőre konkrétumokat nem árult el arról, hogy várható az üzleteikben hasonló vásárlási limit bevezetése, mint a Spar vagy a CBA esetében. A legfontosabb azonban, hogy mi maradjunk a józan észnél, legyünk szolidárisak többi embertársunkkal, vagyis gyűjtsünk túl nagy készleteket és ne hagyjuk, hogy kárba vesszen élelmiszer a hűtőben. Utóbbi békeidőben is luxus.