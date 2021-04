Fiatalok letelepedését támogatják Lövőn

Húsz év telt el azóta, hogy létrehozták a legutolsó utcát Lövőn, most pedig egy újat alakítanak ki, hogy elősegítsék a fiatalok fészeképítését és családalapítását.

Lövő lakossága hozzávetőlegesen 1400 fő, sok fiatal szeretne helyben maradni, viszont kevés az eladó ingatlan. Évek óta nagy az igény egy új utca kialakítására, mivel nemcsak a helyieket vonzza a település, hanem a szomszédos községek lakóit is. Ennek érdekében az önkormányzat 41 építési telket alakít ki, várhatóan szeptemberben kezdődhet meg az értékesítésük.

– Sikerült Völcsej felé terjeszkednünk, az önkormányzat megvásárolta a kiszemelt területeket és kivonta a művelés alól. Olyan ezer négyzetméteres építési telkeket szeretnénk majd eladni, amik teljesen közművesítettek. Eddig elkészült a víz- és csatornarendszer, most pedig az elektromos hálózat és a közvilágítás kiépítésére várunk. Ha minden jól megy, akkor szeptemberre minden elkészülhet, de ez függ a kivitelezőtől és a járványhelyzettől is – részletezte Hollósi Gábor, Lövő polgármestere.

Sokakat vonz a dinamikusan fejlődő település, amely számos lehetőséget kínál a kisgyermekes családoknak. Szabadidős és kulturális programok, sportklubok várják az érdeklődőket és színjátszó kör is működik. Az elmúlt években korszerűsítették a bölcsődét és óvodát az általános iskola mellett. A településen kiemelt helyet kap a közbiztonság a több mint tíz éve működő polgárőr-egyesületnek, valamint a 25 telepített térfigyelő kamerának köszönhetően. Az egyesület másfél millió forintos eszköztámogatást nyert, amiből szeretnék tovább bővíteni a térfigyelő kamerák rendszerét.

– Az idei esztendőben fókuszba kerül a régi iskola korszerűsítése, ahol jelenleg nyugdíjasklub üzemel, de van benne egy sakkterem is. Az elmúlt években már felújíttattuk a teljes tetőszerkezetet, most a nyílászárók cseréje és az épület szigetelése következhet. Tervben van az is, hogy Lövő legrégebbi ingatlanját faluházzá alakítjuk át, ahol helyet kaphatna egy falumúzeum is. Mindezek mellett szeretnénk újjáépíteni a polgárőr-egyesület épületének tetőszerkezetét is – mondta el a polgármester. Hozzátette, a helyi termelőket is támogatnák egy új piactér kialakításával.