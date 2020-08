Fiatal elnök a Rotary élén

Már fiatal felnőttként is megérintették a szociális érzékenységet kívánó témák és a közjóért való önzetlen munkálkodás fontossága. Petrekovits Bálint harmincegy évesen lett a mosonmagyar­óvári Rotary klub elnöke, melynek vezetését most, fél évtized eltelte után vállalta.

Petrekovits Bálint vette át nemrég a stafétabotot Horváth Balázstól a mosonmagyaróvári Rotary élén. A fiatal elnököt bemutatkozásra kértük.

Öt éve tag

– Tősgyökeres mosonmagyar­óvárinak vallom magam. Itt születtem, itt nőttem fel, eddigi életem 36 évét is javarészt itt töltöttem és jelenleg is itt élek csodás feleségemmel, két imádott, óvodáskorú gyermekünkkel együtt. Édesapámat követve a pályán, második generációs ügyvédként dolgozom a városunkban. Immár öt éve vagyok az idén 25 esztendős Rotary Club Mosonmagyar­óvár tagja – kezdi beszélgetésünket Bálint, akit bevallása szerint már fiatal felnőttként is megérintették a szociálisan érzékeny témák és a közjóért való önzetlen munka fontossága.

Alkalmazkodás a változó világhoz

– Részemről hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, hogy a klubtagok meghívtak maguk közé. A szervezetről kívülállóként szerzett ismereteim és a mosonmagyaróvári tagság alapján úgy ítéltem meg, hogy ez a megfelelő közeg arra, hogy hatékonyan tudjak segíteni másokon. Ekkor még gondolni se mertem, hogy ilyen rövid idő eltelte után már rám bíznák egy teljes évig a klub vezetését. De a felkérést követő egyhangú szavazás megerősítette bennem a hitet, hogy alkalmas vagyok a feladat ellátására úgy, hogy a Rotary eszmeiségéből fakadó hagyományok, a már jól bevált és valóban fontos támogatási célokat szolgáló adománygyűjtő projektjeink megtartása mellett képesek legyünk alkalmazkodni a folyamatosan és gyorsan változó világhoz – vallja az új elnök.

Petrekovits Bálint kiemelte: – Megőrizendőek különösen az olyan nagy sikerű programjaink, mint a minden évben megrendezett jótékonysági színházi estünk, a nagyszabású bálunk vagy akár az adventi időszak forraltbor-mérése. Ezek bevételeiből mindig sikerül – az intézményeken keresztül – a városunkban és környékén élő szociálisan rászorulókat és a különböző fogyatékossággal élőket vagy az arra valóban érdemes fiatal tehetségeket támogatnunk.

A járvány közbeszólt

Az új elnök arról is beszélt, hogy a koronavírus által kialakult helyzet sajnálatos módon érintette programjaikat. Emiatt maradtak is el programok, s több szervezése jelenleg is áll, de bizakodóak, hogy a helyzet javulni fog. Különösen nagy szívfájdalmuk, hogy a világszinten méltán híres Rotary-cserediákprogram a most következő tanévben a Covid miatt nagy valószínűséggel nem indul el. De reménykednek, hogy – akár még tanév közben is – a korlátozások feloldását követően újra lesz mód Mosonmagyar­óvárról középiskolás cserediá­kot küldeni, illetve fogadni.

Célunk, hogy szorgalmas, becsületes és az önzetlen jószolgálatra nyitott tagokkal bővítsük köreinket.

Petrekovits Bálint

– Jelenleg egyébként huszonhárman tevékenykedünk a mosonmagyaróvári Rotary klubban, hölgyek és férfiak egyaránt, akik a hétköznapokban az élet legkülönbözőbb területein állnak helyt. Természetesen mindig célunk, hogy szorgalmas, becsületes és az önzetlen jószolgálatra nyitott tagokkal bővítsük köreinket a szervezet eszmeiségének érvényesülése mellett – búcsúzott a klubvezető.