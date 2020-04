Fiatal csornai családanya meséli el küzdelmüket a koronavírussal

Voltak rossz, nagyon rossz napjaik, de már kifelé mennek a vírusfertőzésből. Egy csornai családanya meséli el, miként élték át és túl az elmúlt közel 3 hetet.

Közel három hete tart

Egy fiatal csornai család küzd csaknem három hete a koronavírussal. A negyvenes éveikben járó szülőket érte el a járvány, akik vállalták, hogy név nélkül, de elmondják tapasztalataikat a Kisalföldnek. Az édesanyán tizennyolc, az édesapán tizenkét napja jelentkeztek az első tünetek. Elöljáróban elmondták: nem is gyanítják, hol kaphatták el a vírust.

Betartott szabályok

– Kezdetektől betartottuk az előírásokat. Hetente egyszer mentünk boltba, maszkot, kesztyűt viseltünk. A személyes találkozásainkat próbáltuk a minimálisra csökkenteni, ennek ellenére beleestünk. Lázzal kezdődött, de nem durván magassal, inkább csak hőemelkedéssel. Hívtuk a háziorvost, az ingyenes zöldszámot, kaptunk tanácsokat, de ekkor még a szakemberek sem és mi sem gondoltunk a koronára. Jött aztán egy nagyon erős fejfájás, amin a gyógyszer sem segített. Általános lett a levertség, a gyengeség, fájtak az ízületeim, azonnal elfáradtam, leizzadtam. Szédültem, ájulásérzet kerülgetett, nem volt étvágyam, hányingerem viszont igen. Nem éreztem ízeket, szagokat – sorolta az első napok tapasztalatait a fiatalasszony. – A férjem hat napig ápolt, amikor rajta is előjöttek a tünetek. Mivel külföldön dolgozik, ingázik, azonnal hatósági karanténba helyeztek bennünket és elrendelték az ő tesztelését. Pozitív lett.

A további tünetekről megjegyezte: az ötödik napon kezdett el nagyon erősen köhögni és csak kicsi, apró levegővételekre futotta a tüdejéből. Ez négy napig tartott. „Én a kezdetektől szedtem antibiotikumot, hiszen felső légúti gyulladás volt az első gyanú. És szerintem ez védett meg attól, hogy rosszabb állapotba kerüljek. A köhögés most is tart, bár már enyhébb. A férjem könnyebben viselte. Neki kicsit fájt a feje, a közérzetére panaszkodott és az ízületei fájnak. Stabilan van hőemelkedése és a torka kapar.”

Át kell vészelni

A csornai fiatalasszony fontosnak tartotta kiemelni: nincsenek egyedül. Napi kapcsolatban voltak az ünnepek alatt is a háziorvossal. Az ÁNTSZ és a rendőrség munkatársai is rendszeresen telefonálnak, a rend­őrök naponta meglátogatják őket, felajánlják segítségüket. „A férjem után a lányomat és engem is teszteltek, még várjuk az eredményt. Ami tanácsot adni tudok: bár kemény a helyzet, nem szabad pánikolni. Át kell vészelni. Tudom, hogy mindenki fél, én is féltem nagyon az elején. De ezen a félelmen át kell lépnünk, bátran, és sikerül legyőzni a vírust” – zárta az édesanya.