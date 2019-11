Fénybe öltöznek az utcák Sopronban

Alig egy hét és november 29-én kigyulladnak az adventi fények Sopronban, hogy egészen január elejéig ünnepi hangulatban öltöztessék az utcákat, tereket.

Hetek óta dolgozik Kiss István vállalkozó csapata a soproni utcákon, hogy helyükre kerüljenek az adventi időszakot fényesebbé tévő csillagok, üstökösök, hópihék, csillogó girlandok. November 29-ig el kell készülniük, akkor gyulladnak majd ki az ünnep köztéri fényei.

– Már októberben elkezdtük a karbantartási feladatokat, ellenőriztük, átvizsgáltuk az égőket, ahol kellett, elvégeztük a javításokat. A november számunkra évek óta a felszereléssel telik. Bár idén a sok eső nem kedvezett a munkának, a hónap végére el kell készülnünk mindennel – mondta el Kiss István a Kisalföldnek.

A történelmi belváros, a Várkerület, a Lackner Kristóf utca, a Móricz Zsigmond utca és környéke, az Erzsébet, a Rákóczi és a Mátyás király utcák, a Széchenyi és Deák tér mellett a Jereván-lakótelep, valamint Görbehalom, Balf és Brennbergbánya részesül a díszkivilágításból. Külön adventi fényeket kapnak a körforgalmak is. Az összhatás ezúttal is pompás lesz, felemelő és csillogóan ünnepi – ígéri a vállalkozó.

– Idén nagyobb meglepetésre vagy változtatásra nem volt lehetőségünk, de jövőre szeretnénk több cserét és újítást is megvalósítani. A Fő téri mindenki karácsonyfája viszont színesebb lesz, új díszeket is kap a fa – árulta el előre a vállalkozó, aki szerint ezúttal is a Várkerület, különösen a kisvárkerületi rész lesz a legszebb és legfényesebb.

Az adventi programsorozatot idén is a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. szervezi. Mint megtudtuk, november 29-én kinyit az adventi vásár a Várkerületen és megkezdődnek az ünnepi programok is.