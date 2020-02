Élményleltárt készített a tavalyi évről a győri Xantus János Állatkert. Van mire büszkének lenniük, fennállásuk óta a legjobb évet zárták 2019-ben, a látogatók számát tekintve éppúgy, mint az állatszaporulat terén, de rendezvényekből is most volt a legtöbb.

Igazi családi program ellátogatni a győri Xantus János Állatkertbe, és ezt nem csupán az intézmény dolgozói mondják, de a látogatók is így gondolják, legalábbis az elfogult vélemények és az elfogulatlan rideg számok ezt mutatják. Tavaly rekordszámú látogató – 190 ezer fő – kereste fel az Iparcsatorna mellett egyre szépülő és bővülő parkot, a jegyeladások harmadát pedig a családi belépők tették ki, és ötszáznál többen váltottak bérletet, amivel akár naponta élvezhették az állatok társaságát. A látogatólétszám folyamatosan emelkedik, az utóbbi két évben ennek mértéke meghaladta a 10 százalékot.

A mackók Szegeden vakációznak

A jelenleg 13 hektáron elterülő parkban 144 állatfaj 1316 egyede él. Tavaly hatvanhárom új lakó látta meg itt a napvilágot, és ötvennyolc állatcsere történt más állatkertekkel. Az állatcsere- programnak köszönhető a park egyik legnagyobb attrakciója: Magyarországon egyedül Győrben ismerkedhettek meg testközelből a látogatók a keskenyszájú orrszarvúval. A fajkoordinátorok között többéves egyeztetés folyt arról, hogy ezek az állatok ide kerülhessenek. Olyan részleteket is megbeszéltek már a tervezés fázisában, hogy milyen legyen a kifutójuk, a házuk.

Az orrszarvú nagyon veszélyeztetett faj, ezért a szaporításuk is fontos szempontja volt annak az egyeztetésnek, amelynek köszönhetően Mana, Wanda és Dayo tavaly a városunkba költöztek.

Mellettük még érkeztek vadkutyák is Csehországból, Horvátországból pedig fiatal törpevidra lányok kerültek hozzánk. Mi is küldtünk külföldre állatokat, a mackóink pedig Szegedre kerültek arra az időre, amíg elkészül a kifutójuk” – mondta el Kiss Alíz, az állatkert munkatársa.

Az állatkert legnagyobb sztárjai a zsiráfok

Az állatkert évről évre közvélemény-kutatást is végez látogatói között a rendezvényein. Ebből az derült ki, hogy bár mindenki nagyon várta a vastagbőrűek érkezését, mégis több éve a zsiráf a legnagyobb kedvenc. A majmokat, a tigrist, az orrszarvút, mindenkit maguk mögé utasítanak már négy éve.

Azok, akik ellátogatnak az állatkertbe, a számos interaktív programnak köszönhetően szórakozás közben tanulhatnak és ismerkedhetnek a világ állataival. Kiss Alíztól azt is megtudtuk, hogy évről évre az egyik legsikeresebb programjuk a Halloween – Rémületes éjszakai kalandok az állatkertben. Ezen az egy napon délután négy órától számítva, több mint hatezren keresik fel őket. Az állatbemutatót hasonlóan nagy várakozással fogadják a látogatók, amin márciustól októberig – ezen belül a nyári szünetben mindennap – hétvégenként két alkalommal vehetnek részt. Közkedvelt látványosság a tengerimalac-vonat is, amikor nagyon mókás látványt nyújtanak a kis négylábúak, melyek a számukra kialakított magasított járatban, libasorban, sietősen vonulnak, hogy végre élvezhessék a reggelit.

Különleges élmény hüllőkkel

– Nagyon szeretik a KaladoZoo programot is, amikor részt lehet venni az állatok etetésében. A belvárosban a Füles Bástyában pedig igazán különleges élmény hüllőkkel és más „nem szeretem” állatokkal ismerkedni, akár kézbe is venni közülük néhányat. Az állatkert nagyon fontosnak tartja az oktatást és a nevelést, a Zoo tábor már több mint tíz éve működik sikeresen, nyár folyamán kilenc héten keresztül közel 500 gyerek tanulhat játékos formában az állatokról, a természetről.