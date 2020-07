Fennakadás nélkül járható a határ Hegyeshalomnál és Sopronnál

Ausztria megkettőzi az ellenőrzést a keleti határokon: a Szlovéniából és a Magyarországról érkezők között kiemelt figyelmet fordítanak majd a Balkánról érkezőkre és a buszokra – jelentette be szerdán Sebastian Kurz osztrák kancellár.

A szigorítás nyomait egyelő­­re a legforgalmasabb osztrák–magyar átkelőhelyeken, a hegyeshalmi nagy- és kishatáron, valamint Sopronban sem tapasztaltuk csütörtök reggeli látogatásunkkor. A kocsisor jól haladt.

„Fél 5-kor a kishatár teljesen üres volt. Remélem, ilyen marad!” – fejtette ki megkeresésünkre a kimlei Liszkai Imre, aki naponta ingázik Ausztriába. Mint elmondta, az utóbbi hetekben a hegyeshalmi K2-es határon járt át, ahol nem jellemző, hogy nagyobb dugó alakulna ki, inkább a nagyhatáron kell néhány autó után várakozni. Egy mosonmagyaróvári férfi arról számolt be érdeklődésünkre, hogy ő reggel 5.20-kor ment át a kishatáron. Sima ügy volt, és ahogy átlátott a nagyhatárra, ott sem volt fennakadás.

A sor jól haladt

Csütörtök reggel mi is kilátogattunk mindkét hegyeshalmi átkelőhelyhez. A nagyhatáron mintegy tucatnyi jármű várta az átkelést Magyarországról Ausztria irányába. A sor jól haladt. A K2-esen ennél kevesebben várakoztak, de ott is rugalmasan át lehetett jutni. Magyar rendszámú autóval egy bólintással átjutottunk a határon. A darnózseli Balázs is arról mesélt, hogy naponta ingázik Nyulasra (Jois). Mivel elsősorban a kishatáron szokott átkelni, rosszul érintette, hogy azt rövidebb időre lezárták a járványügyi intézkedések kezdetekor, de mostanra már jól lehet rajta közlekedni.

Szokásos forgalom Sopronnál

Egyelőre a soproni és környékbeli átkelőknél sem történt változás. A Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) közötti nagyhatáron a reggeli csúcsban és délután is a szokásos forgalom volt tapasztalható. A szentmargitbányai (St. Margarethen) és a somfalvi (Schattendorf) kishatároknál szintén zökkenőmentes volt az átjutás, vagy ahogyan az ingázók mondják, suhanós. Mindössze a rendszámtáblára pillantottak a kiskatonák és intettek, hogy lehet továbbmenni. A naponta kijárók azt remélik, továbbra sem lesznek fennakadások és osztrák munkaadóik is ebben bíznak.

Kérdés, hogy mikorra várható a Sebastian Kurz osztrák kancellár által beígért szigorítás. Mint bejelentette, a szomszédos ország megkettőzi az ellenőrzést a keleti határokon: a Szlovéniából és a Magyarországról érkezők között kiemelt figyelmet fordítanak majd a Balkánról érkezőkre és a buszokra.

Utazási figyelmeztetés

Az osztrák kormányfő kiemelte, az új típusú koronavírus megszaporodott esetei miatt utazási figyelmeztetést adnak ki Romániára, Bulgáriára és Moldovára. Aki ezekből az országokból érkezik, annak 14 napra karanténba kell vonulnia. Arról is beszélt, hogy a határon elsősorban a beutazókat ellenőrzik, különös tekintettel a nyugat-balkáni országokból visszatérőkre. A feladatra 1800 rendőrt vetnek be.

A témáról érdeklődtünk Szőke László hegyeshalmi polgármesternél is. Elmondta: egyelőre nem tapasztalható a fokozottabb határellenőrzés. Ha viszont valóban lesz szigorítás, az főként az augusztusi utolsó két héten és szeptember elején hozhat majd hatalmas dugókat, amikor egyébként is nagyobb torlódások alakulnak ki a határon a nyugatra tartó vendégmunkások miatt.