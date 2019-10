Felújított utat és járdát adtak át Csornán

Elkészült a napokban Csornán a Kmety György utca burkolatának felújítása és átadták a felújított Soproni úti járdaszakaszt is. Az önkormányzat saját erőből, illetve állami támogatással fejlesztett.

A Kmety György utca felújított burkolatát adták a napokban a forgalomnak Csornán. Az önkormányzat állami támogatással, illetve saját forrásból finanszírozta a beruházást. Az utca burkolatcseréből most kimaradt déli részét később teteti rendbe a város.

Az útavatón dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta, mivel gyűjtőútról van szó, szegéllyel is ellátták a burkolatot, ami sokkal tartósabbá teszi. Hozzátette: kormányzati pályázati támogatással készítették el a fejlesztést, csakúgy, mint korábban a Rózsa utcát is, természetesen a szükséges önerővel kiegészítve. A polgármester megköszönte az utcabeliek türelmét is, amivel kivárták, hogy a Kmety utca is sorra kerüljön. Antal Krisztián, a városrész önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy a rövidesen felújítandó Mártírok terével együtt a Kmety a harmincadik utca, ami 2015 óta elkészült. A költségek mintegy hatvan százalékát biztosította az állami támogatás, a többit finanszírozta a városi költségvetésből az önkormányzat. „Nagyon vártuk már a munkát, hiszen valóban jelentős a forgalom errefelé és az út már eléggé tönkrement az utolsó felújítása óta” – mondták a helyiek.

A Kmety György utca burkolata most 457 méter hosszan, 4 méter szélességben újult meg, a kivitelezők egyméternyi murvás padkát is készítettek. Szintén a napokban adták át a belvárosban a Soproni úti parkolók mellett átalakított járdaszakaszt. Az áruház sarkától a Zöldfa vendéglőig tették rendbe a gyalogjárót. A kivitelezést a Vilmos Park Kft. koordinálta. Rövidesen visszaadják a forgalomnak, ugyancsak a belvárosban, a Palota sor előtti szervizutat. Ott a Pannon-Víz zrt. végeztetett hálózatfelújítást, az elöregedett ivóvízrendszert cserélték ki modern, időtálló csövekre.