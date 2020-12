Felújított személypénztárak várják az utasokat a soproni vasútállomáson – fotó

A személypénztárak megújításával folytatódott a rekonstrukciós program a soproni vasútállomáson.

A korábbi években Kormányablakot alakítottak ki az épületben, elkészült a szolgáltató központ és az új utascentrum. Idén augusztusban átadták a teljesen megújult állomási óratornyot, november végétől pedig megújult személypénztárak várják az utasokat. Az idei év nyarán kezdődött meg a személypénztárak teljes átalakítása, a belföldi jegypénztár ezért átmenetileg a korábbi, nemzetközi pénztár helyén működött.

A kivitelezési munkák során a teljeskörű építészeti, belső építészeti felújítást végeztek a szakemberek, emellett a gépészeti és a villamos hálózatot is cserélték. Megújult a fűtési rendszer, a melegvízhálózat, és szellőző rendszert is kiépítettek. A személypénztárakban mostantól új átbeszélő készülékek várják az utasokat. A munkálatok keretében új informatikai, távközlési, illetve biztonsági rendszereket is telepítettek. A személypénztárakban dolgozó munkatársak által használt szociális helyiségek – a dolgozói konyha, a fürdő és az öltöző – is megújultak.

A kivitelezésben a GYSEV Zrt. saját asztalos, épületgépész és épületvillamossági munkavállalói is részt vettek, a felújítási és bútorozási munkák generálkivitelezője pedig a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. volt.

„Az óratorony átadási ünnepségén is hangsúlyoztam, hogy folytatjuk a soproni vasútállomás teljes külső-belső megújítását. A program részeként most a személypénztárak teljes felújítása történt meg, ami két okból is örömteli: egyrészt kényelmesebb és komfortosabb az utasoknak, másrészt a pénztáros kollégák munkakörülményei is jelentősen javultak. Szeretném megköszönni a kivitelező cég rendkívül rugalmas hozzáállását, és köszönet jár saját munkatársaimnak, akik részt vettek a sikeres felújításban” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.