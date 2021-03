Felszámolják a sertéstelepet Jánossomorján

Felszámolják a Jánossomorja mellett működő sertéstelepet, mellyel lapunk is többször foglalkozott az utóbbi időben. A telepen lévő nagyszámú állat és a fedetlenül tárolt trágya kellemetlen szagát jó időben a déli széláramlás a város felé viszi, sok gondot okozva a helyieknek. A lakók aláírásgyűjtést is szerveztek ez ügyben. A tulajdonos szerint a jövőben biztosan nem sertéstelepként üzemel a létesítmény.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

Tavaly a kisalfold.hu is hírt adott róla, hogy a várostól délre fekvő sertés­telepen közel 3000 állatot tartanak. A telepen lévő nagy mennyiségű trágya kellemetlen szaga a déli széláramlással sokszor Jánossomorja felé indult el nagy töménységben. Az orrfacsaró bűz miatt akkor lakossági aláírásgyűjtést is szerveztek a helyiek.

A szagot permetezéssel csökkentették volna

Akkor a város polgármestere is megnézte a telepet, hogy átbeszéljék a bérlővel az aktuális kérdéseket. Az önkormányzat és a telep bérlője közös megoldásokon is gondolkodott. A bérlő a probléma orvoslására akkoriban két céget is felkeresett, amelyek permetezéssel csökkentették volna a trágya tömény szagát.

– Nyári látogatásomkor a bérlő megígérte, hogy tesznek lépéseket a bűz csökkentésére, és jelezte azt is, hogy ő csak bérlője a telepnek, szerinte a tulajdonosnak is végre kell hajtania néhány fejlesztést ahhoz, hogy a bűz mértékét csökkenti tudják – kezdte beszélgetésünket Lőrincz György polgármester.

Ősszel és télen csökkent a szaghatás, és kevésbé vagy szinte egyáltalán nem volt érezhető a bűz. A hideg idő jótékony hatással volt a bűz terjedésére. Február végén a város elöljárója ismét felhívta a telep bérlőjét, hogy a jó idő érkezésével újból égető téma lehet a telepről áradó trágya szaga, valamint érdeklődött, hogy történtek-e fejlesztések a telepen az elmúlt időszakban.

Az állatállományt felszámolják

– A bérlő jelezte, hogy a tulajdonosok felmondták vele a szerződést, az állományt felszámolják, a mintegy háromezer sertést, úgy, ahogy a telepen található trágyát is, legkésőbb a nyár elejéig elszállítják. Biztos vagyok benne, hogy már ettől is csökkenni fog a bűz és a teljes felszámolás után végleg meg is szűnik az – folytatta az elöljáró. Hozzátette, a bérlővel történő beszélgetés után a tulajdonos cég egy képviselőjét is megkereste a témában, aki annyit mondott: a jövőben semmiképp sem szeretnék, hogy a létesítmény sertéstelepként működjön tovább, értékesíteni szeretnék a területet.

A helyiek is örömmel fogadták

– Bízunk benne, hogy az új tulajdonos más célra hasznosítja majd a telepet és nem állattartásra. Amennyiben mégis, akkor reméljük, olyan korszerű és a hatóságoknak is megfelelő fejlesztéseken esik át a telep, hogy nem fordul elő hasonló probléma a jövőben –zárta szavait Lőrincz György.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a város lakói nagy örömmel fogadták a telep bezárásának hírét. A jó idő közeledtével végre bízhatnak benne, hogy nyárra véglegesen megszűnik majd a telepről áradó kellemetlen szag.