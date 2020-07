Feloszlatná magát a képviselő-testület Agyagosszergényben: megdöbbent a polgármester

Meglepte az agyagosszergényi képviselő-testület feloszlatási kérelme a település polgármesterét. Szalai Istvánné azt mondja, fogalma sincs, mi lehet a háttérben. A falu szép és fejlődik.

Mint arról beszámoltunk, a településnek mind a négy képviselője kezdeményezte a testületi ülés összehívását és a képviselő-testület feloszlatását.

– Kedd este csengetett be hozzám a négy fideszes képviselő. Teljesen ledöbbentem, amikor letettek egy papírt az asztalra és azt kérték, hogy írjam alá és vegyem át. Ezt nem tettem meg, nem is tehettem, hiszen igazgatási szünet van a hivatalban, iktatni sem lehet a leveleket. Nem értem őket. Három hete tartottunk testületi ülést, sem akkor, sem előtte nem jelezték, hogy valamivel problémájuk lenne. Szinte minden döntésünket egyhangú szavazással hoztunk meg. Fejlődik a falu, tavaly hét pályázaton nyertünk. Nincs olyan önkormányzati épület, amit ne tettünk volna rendbe. Felújítottuk az iskola jelentős részét, az egészségházat, az óvodát, a művelődési házat, a sport­öltözőt, szépek, rendezettek a közterületeink. A korábbi lendület nem állt meg, az idei évben eddig négy pályázatot adtunk be, és továbbiakat készítünk elő – sorolta az eredményeket Szalai Istvánné, nem titkolva a kialakult helyzet miatti keserűségét. –

Mondjuk ki, ha a négy képviselő összefog, megbuktathatják a megválasztott polgármestert – tette hozzá.