Felgyúltak az adventi fények Sopronban, feldíszítették a város karácsonyfáját – fotók

Felgyúltak az adventi fények péntek este Sopronban. A csodaszép, feldíszített fenyőfa kikerült a Várkerületre a Mária-szobor szomszédságába.

Díszkivilágítást kaptak a körforgalmak, a Várkerület, a Lackner Kristóf, a Móricz Zsigmond, az Erzsébet, a Rákóczi és a Mátyás király utcák, a Széchenyi és Deák tér. Emellett Görbehalom, valamint Balf utcái is ünnepi fénybe öltöztek.

A korábbi évekhez hasonlóan nagyjából 160 ezer led-izzó világítja be a várost, ami minden bizonnyal elvarázsolja a helyi lakosokat, és meghozza az ünnepi hangulatot. – Fontos, hogy a borongós, szürke időben, ami a téllel együtt jár egy kis fényt hozzunk a városba. Az emberek már az építése során is örömmel fotózták a karácsonyfát, ami idén különösen szép lett. Sokan jelzik, hogy Vízkereszt után is fent maradhatna a világítás – mondta Kiss István a kivitelező kft. ügyvezetője, aki csapatával hetek óta dolgozik azon, hogy helyükre kerüljenek az adventi időszakot fényesebbé tévő csillagok, üstökösök, hópihék, csillogó girlandok. Az adventi fények egészen január 12-ig ragyogják majd be az utcákat és tereket.