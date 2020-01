Fekete Dávid: Megéreztem, hogy két fiam születik

Fekete Dávid fiai mindössze kilenc perc különbséggel születtek, édesanyjuk, Regina természetes úton hozta őket világra, a kórházból hazaérkezve látogattuk meg a boldog családot.

Szülés természetesen

– Hihetetlen élmény volt, Regina előző este már befeküdt a kórházba, hiszen az ikerterhesség mindig kiemeltebb figyelmet kap, ráadásul már nagyon közeledett a kiírt időpont, túl voltunk a harmincnyolcadik héten. Az orvosok a fiúk és a feleségem biztonsága érdekében úgy döntöttek, inkább megindítják a szülést, burkot repesztettek és pár órán belül világra jöttek az ikrek – emlékezett vissza Dávid, akinek a mosolyt le sem lehet törölni az arcáról, amióta Ádin és Máté megérkeztek.

– Még mindig alig tudom felfogni, ami történt, tényleg minden tiszteletem a nőké. Amit ők egy szülés alatt végigcsinálnak, az emberfeletti. Most még büszkébb vagyok a feleségemre, sokkal szorosabbá tette a kapcsolatunkat, hogy bent voltam a szülés alatt és láttam, mit kellett kibírnia.

– Apás szülés volt, nem voltak ezzel kapcsolatban félelmei?

– Regina kérése volt, hogy jelen legyek a szülésnél, neki megnyugvást jelentett, én eleinte tartottam a helyzettől, de egy percig sem bánom. Voltak pillanatok, amikor ki kellett lépnem a szülőszobából, hogy vegyek egy mély levegőt és elmondjak egy imát, de aztán mentem segíteni, bár néha azt sem tudtam, mit tehetnék, olykor tehetetlennek éreztem magam. Összesen velem együtt tizennégyen álltunk készenlétben, hogy ha bármi történik, lépni tudjanak, de a szerencsének köszönhetően minden jól alakult.

– Az ikerterhesség és szülés általánosságban nem egyszerű folyamat, mégis minden olyan könnyedén zajlott – nem voltak komplikációk?

– Az egyik baba farfekvéses volt, így akár alakulhatott volna úgy is, hogy végül a császármetszés mellett döntenek az orvosok. De sikerült úgy fordulnia, hogy ne legyen baj, így mindkét fiam születését végignézhettem, és én vághattam el az első babánál a köldökzsinórt. Az elsőszülött, Ádin 3110 grammal és 49 centiméterrel jött világra, kilenc perccel később érkező öccse, Máté pedig 3180 grammal és szintén 49 centiméterrel született.

A hit fontossága

– Sokáig vacilláltak a babák nevét illetően, végül hogy született döntés?

– Az utolsó utáni pillanatban döntöttünk az ikrek nevéről, már a kórházban voltunk a szülés megindítása előtt. Azt beszéltük meg a feleségemmel, hogy az első babának ő adja a nevet, a másodiknak én, és annyira érdekes, de Ádin inkább rá hasonlít, míg Máté rám. Érdekesség, hogy egymásra is nagyon hasonlítanak, annak ellenére, hogy kétpetéjű ikrek. Az Ádin jelentése kedves, finom, a Mátéé pedig Isten ajándéka. Fontos számomra a hit, és próbálok egyre jobban elmélyülni a Bibliában, mert úgy érzem, tanít és több tudok lenni általa, s ezáltal még jobban tudom nevelni a gyermekeimet. Örülnék, ha ők is hívő emberekké válnának.

– Milyen érzéssel tölti el, hogy most már három gyermek felelősségteljes édesapja?

– Többször is megkönnyeztem a szülés pillanatait, de aztán erőt kellett vennem magamon, hogy támogatni tudjam Reginát. Tényleg akkor érzi át az ember teljesen, hogy apa lett, amikor először a kezében tartja a sajátját. Abban a pillanatban hirtelen megváltozott bennem minden, átértékeltem bizonyos dolgokat. Amikor a kezemben tartottam őket és rám néztek, akkor tudatosult bennem, hogy felelős vagyok értük. Sokan mondják, hogy túlzottan próbálom őket védeni mindentől és túlaggódom az egészet. Nem szeretnék lemaradni semmiről, most a család az első, hiszen ezek az évek soha többet nem jönnek vissza. Sokaktól hallom, hogy ha elhalasztasz bizonyos momentumokat, mint az első lépések, az első fürdetés vagy amikor mosolyog – ezek nem jönnek vissza soha többé. Szeretnék olyan szülő lenni, akinek a gyermekei bármit, bármikor őszintén, bizalommal elmondhatnak, és akkor sem kell tartaniuk a szüleiktől, ha épp egy nem pozitív dologról van szó. Az apa-fia kapcsolaton túl szeretném, ha barátok is lehetnék és mindent megoszthatnánk egymással, hiszen csak akkor tudunk egymásnak segíteni.