A Magyar Falu Program „jól jött” Mérgesnek – helyben dönthetjük el, hogy mire költünk

A Magyar Falu Program segítségével jelentős fejlesztéseket valósított meg idén a mérgesi önkormányzat. Összesen 53,2 millió forint érkezett beruházásokra a község számlájára.

Eredményes esztendőt tudhat maga mögött a mérgesi önkormányzat. Számos fejlesztést valósított meg 2020-ban, a beruházások jó részéhez pályázaton nyert támogatást. „A Magyar Falu Programot a miénkhez hasonló kisközségek számára találták ki” – fogalmazta meg véleményét Balázs Vince polgármester.

– Nem kell nagy dolgokra gondolni, de minden fejlesztésünk régóta várt, számunkra nagyon fontos feladat volt. És éppen emiatt jó a Magyar Falu, hiszen itt, helyben dönthetjük el, hogy mire kérünk támogatást – tette hozzá a községvezető.

Nagyon jelentős összeg ez, amiből tényleg látványos fejlődés tapasztalható a faluban. Balázs VinceBalázs Vince sorolta: négymillió forintot kaptak a faluház tetőcseréjére. Az évek alatt felújított épület ugyanis be­­ázott, szükség volt a beavatkozásra. A faluház és az orvosi rendelő előtti területet közel ötmillió forintból térkövezték, az orvosi rendelőre és a polgármesteri hivatalra csaknem 14 millió forintot fordíthat az önkormányzat. Elvégzik a külső szigetelést, a tetőcserét, az elektromos hálózat cseréjét, a vizesblokkok felújítását és az épület akadálymentesítését. Új falugondnoki busszal is gazdagodtak a mérgesiek. Erre 14,8 millió forintos támogatás érkezett. A közterületeket is új gépekkel gondozhatják ezután: traktorokat, fűrészt, fűnyírót, fűkaszát vásároltak. Eszközbeszerzésre ugyanis 12,1 millió forintos pályázatot nyertek. A temetőben térköves járda építésére 3,2 millió forintban részesültek.

– Pályázati támogatásként 2020-ban összesen 53,2 millió forintot kapott Mérges. Nagyon jelentős összeg ez, amiből tényleg látványos fejlődés tapasztalható a faluban. A továbbiakban is erre törekszünk, vannak még terveink, elképzeléseink és reméljük, törekvéseink jövőre is megkapják az állami segítséget. Szeretnénk rendezni a boltnak és italboltnak helyet adó, jelenleg üres épületnek a sorsát. Jó volna, ha ismét sikerülne a régi funkcióját visszakapnia, hiszen egy vegyesbolt ilyen kicsi településen is fontos. Emellett is vannak céljaink, várjuk, hogy milyen források és lehetőségek állnak majd rendelkezésünkre – jegyezte meg Balázs Vince. Eredményként említette meg, hogy hosszas utánjárás és a hivatalokkal történő egyeztetések után sikerült a mérgesi Rába-hídnál összegyűlt hordalékhalmot is megszüntetni.