Fecskeházat és telkeket kínálnak a fiataloknak Vásárosfaluban

Építési telkeket értékesít és fecskeházakat alakít ki a vásárosfalui önkormányzat fiatal családok számára. A gyerekeknek játszóteret építenek és terveik szerint közösségi tér is lesz az evangélikus templomnál.

Építési telkeket alakított ki a vásárosfalui önkormányzat. A három házhelyből kettőre már komoly érdeklődők jelentkeztek, a harmadik ingatlanon úgynevezett fecskeházakat építenek. Fiataloknak szeretnének átmeneti lehetőséget teremteni az önálló otthonra. Molnár Sándor polgármester tájékoztatott a részletekről.

– Önkormányzatunk pályázaton nyert támogatást a telkek közművesítésére, a munkát elkezdtük. Szerencsére érdeklődők vannak, így gyorsan tudjuk értékesíteni a két házhelyet. Népszerű egyébként falunk a letelepedni kívánó és önálló otthont teremtő fiatalok körében. Az úgynevezett fecskeházat, melyben négy lakás lesz, például szintén fiatal házasok vehetik igénybe kedvezményes bérleti díjjal. Szóba került már az is, hogy pedagógus szolgálati lakásként hasznosítanánk az egyiket a négy közül – mondta Molnár Sándor.

A további fejlesztések között sorolta: a tűzoltóklub felújítására 6 millió forintot költhetnek, a kivitelezés ott is tart. Játszótérre 5 milliót nyertek, kialakítását rövidesen megkezdik. A vásárosfalui beruházásokat a Magyar Falu Program támogatja. Vannak persze még tervek a községben.

– A faluház felújítására nyújtottunk be pályázatot, a felső szint karbantartása fontos és időszerű volna. Aztán a temető kerítésének rendbetételét is folytatnánk. A sírkertben a régi, gazdátlan, de helytörténeti szempontból fontos sírkövek reno- válását is tervbe vettük. Ötmillió forintot igényeltünk járdafelújításra és szeretnénk utat is felújítani, aminek költségvetése közel huszonkilencmillió forint lenne. Bízunk benne, hogy ez a pályázatunk is támogatást kap. Civil szervezeteink is pályáztak, pél- dául a nagyon régi és rossz állapotú tűzoltószertár felújítására és az új evangélikus templomunk mögötti terület rendezésére. Ott a tervek szerint kis közösségi teret alakítanának ki, amely különböző rendezvényeknek lenne ideális helyszíne – fogalmazott a vásárosfalui polgármester.

A vírushelyzet miatt elmaradt rendezvények pótlásán is gondolkodnak. Leginkább az erdélyi utazás hiányzik a helyieknek, amire szintén támogatást kapott a község.