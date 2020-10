Faültetéssel, koszorúzással emlékeztek a vértanúkra Győrben – Fotók

Forradalom és szabadságharc vértanúira emlékeztek a győri Batthyány téren, a Batthyány-emlékoszlopnál. A város megemlékezésen intézmények, szervezetek, iskolák helyezték el koszorúikat, hogy fejet hajthassanak a 171 éve kivégzett aradi tizenhárom emléke előtt. A Baksa Gimnázium és a Krúdy Technikum marcalvárosi épülete mögött pótolták a tizenhárom kivégzett mártír tiszteletére ültetett csemetefát, elhelyezték a megemlékezés virágait.

Tizenhárom fát ültettek az aradi vértanúk emlékére

A Krúdy-iskola alapításakor az önkormányzat az épület mögött a szabadságharc hőseinek emlékére kopjafát állíttatott. Az emlékmű köré 13 csemetefát ültettek el, ám ezek az évtizedek alatt elpusztultak. A nyáron az intézmény kettévált a Baksa Gimnáziumra és a Krúdy Technikumra: a régi-új gimnázium születésének tiszteletére, az aradi vértanúk emlékére 13 csemetefát ültettek a diákok. A csemetefák beszerzését Radnóti Ákos alpolgármester és Rózsavölgyi László képviselő támogatták.

A csemetefák gondozását a diákok vállalták magukra. Radnóti Ákos az ünnepségen a környezetért vállalt felelősségre hívta fel a diákok figyelmét és arra szólította fel őket, a fák ápolásával mutassanak példát. Rózsavölgyi László megemlítette, hogy a nyár folyamán rendbe hozták a kopjafa-emlékművet.

A szabadságharc sosem bukott el, hiszen nem belső hibái vezettek a kudarchoz, hanem a túlerő verte le – hangzott el az ünnepi műsorban.

„Büszkék vagyunk hőseinkre, az aradiakra, akik értünk, a magyarságért harcoltak. A történelem őket igazolta, mert mindig voltak utódaik, akik nem hagyták, hogy áldozatuk hiábavaló legyen” – felelte érdeklődésünkre Hoffmann Bálint és Radics Dávid, a Krúdy-iskola tanulói. Az ünnepség végén a diákok a vértanúk nevével ellátott zászlókat tűztek a facsemeték tövébe, illetve elhelyezték a megemlékezés virágait. Az emlékműsort a Baksa Gimnázium és a Krúdy Technikum diákjai és tanárai állították össze.

Koszorúzás a Batthyány téren

„Október hatodika nemzeti gyásznap, de ezen a napon büszkeséget is érzünk. Történelmünket rengeteg hazafi alakította, aki életét sem félt feláldozni a hazáért, a függetlenség eszméjéért. A szabadságharcban mindenféle rendű és rangú ember fogott össze a régóta vágyott győzelem érdekében. Az áldozat nem volt hiába való” – mondta beszédében Pergel Elza alpolgármester.

„Ma is harcolnunk kell, mert a mai világban egy nemzet sem tud enélkül fennmaradni. Naponta meg kell harcolnunk céljainkért, álmainkért, nyelvünk, történelmünk, szent helyeink fenntartásáért. Emellett egy másik harcot is vívunk jelenleg, amelyben fegyverünk a maszk, a kézfertőtlenítő, a távolságtartás és a fegyelem. Ezért most is összefogásra van szükség. Létünk záloga a közös célokért való közös cselekvés” – folytatta.

Az ünnepi műsorban közreműködött Kórodi-Kovács Anna népdalénekes és Maszlay István, a Győri Nemzeti Színház színművésze.