Fát ültettek a győri civilek

Az immár több mint 100 éves madarak és fák napja a Föld napjának testvérünnepe. Kevésbé elterjedtebb, de egy újabb alkalom a cselekvésre, a természeti környezetünk megismerésére és aktív védelmére – írta két győri képviselő.

A győri Batthyány-teret a XIX. század közepén alakították ki azzal a céllal, hogy a század elején elkezdődött bástyabontások nyomán felszabaduló telkeken ne házak épüljenek, hanem egy kis zöld is költözzön a belvárosba. Ma a Püspökerdőt ismerjük úgy, mint Győr tüdejét, de ezt a teret is így nevezték akkoriban. Hivatalosan 1907 óta viseli Batthyányi nevét.

Kovács László képviselőtársammal 5 évvel ezelőtt ültettük az első fát itt, a Batthyány-téren a madarak és fák napja alkalmából. Egy fehér szederfát, mely azóta is szépen gyarapodik. Mindketten cselekvéspártiak vagyunk, és örülünk ha tudunk tenni környezetünkért, a természetért, és erre buzdítjuk a győrieket is.

A Civilek Győrért Egyesületnek mindig is fontos volt a környezetvédelem, tavaly meghirdetett programunknak is szerves része volt a zöld város

projekt. Ezért is tartjuk rendkívül pozitív dolognak azt, hogy az általunk meghirdetett elvek megjelentek a politikai pártok programjaiban is.

Arra szeretnénk felhívni a győriek figyelmét, hogy a természet védelme nem kíván nagy áldozatokat, egészen apró dolgok is nagy jelentőséggel bírnak.

Egy fa elültetésével a jövőnek teszünk gesztust. Harasztovics István, mint a győri közgyűlés legfiatalabb képviselője arra biztatja a győri fiatalokat, hogy kövessék példáját, és tegyenek a városért, a szűkebb környezetükért, és a jövőjükért – akár egy fa elültetésével is.

Harasztovics István, önkormányzati képviselő

Kovács László, önkormányzati képviselő

Civilek Győrért Egyesület