Ezért szeretem a Széchenyi István Egyetemet – Papp Márk: életre nevel a duális képzés

A Széchenyi István Egyetem szeptemberben induló duális felsőfokú képzéseire augusztus 23. éjfélig lehet felvételizni. Papp Márk járműmérnöki alapszakos hallgató szerint a munkáért cserébe utalt csinos fizetés mellett azért is érdemes ezt a képzést választani, mert az életre nevel.

Szeptemberben a harmadik tanévét kezdi el a Széchenyi István Egyetem járműmérnöki alapszakos hallgatójaként a soproni Papp Márk, aki pontosan ugyanennyi ideje dolgozik duális gyakornokként a sopronkövesdi Autolive-nél. Az egyetemista emellett a SZEngine motorfejlesztő csapat tagja, illetve mentorként a Hallgatói Önkormányazban is tevékenykedik. Adódik a kérdés, ami a legtöbb felvételizőben is megfogalmazódik, de hogyan jut minderre ideje?

„Nem olyan nehéz megoldani” – jön az egyszerű válasz Papp Márktól. „Sokan tartanak tőle, hogy a duális képzés időrabló, de csak pozitívan tudok róla nyilatkozni. Amellett, hogy jut időm szórakozni és megélni a legszebb éveimet, a képzés a tanulmányaimat is segíti. Én még egy tárggyal sem csúsztam el. A munkahelyemen látom, hogy mindennek haszna van, amit tanítanak az egyetemen. Az elsőévesek közül sokan kétségbe vonják például a kézirajz-oktatás létjogosultságát, mert azt gondolják, a gyakorlatban nem fontos manapság, de ez nem így van. Én a SZEngine-nél és az Autolive-nél is megbizonyosodtam róla, hogy szükség van erre a tudásra, ezért nyitottan ülök be az órákra, ez a teljesítményemen is meglátszik” – ecseteli az előnyöket a mérnökhallgató. Hangsúlyozza: azért szereti a leginkább ezt a képzést, mert az életre nevel. „Munkatapasztaltot, felelősséget, kollegialitást és még csinos fizetést is kapok. Ha engem kérdeznek, mindig elmondom, ezt a ziccert nem érdemes kihagyni” – húzza alá.

Mint mondja számára gimnazistaként egyértelmű volt, hogy a Széchenyi István Egyetem duális képzését választja. „Soproni iskolatársaim közül többen a fővárosba mentek, de én felmérve a felsőoktatási intézményeket, tudatosabb döntést hoztam. Távolról látszott, mostanra pedig számomra be is igazolódott, hogy a győri műszaki képzés a legkorszerűbb és a legtámogatottabb az országban. Egy mérnök számára pedig mi lehetne annál fontosabb, minthogy tudja, valóban korszerű tananyagból, jól felszerelt egyetemen tanulhat? Itt szeretném még kiemelni oktatóim hozzáállását is, akik amellett, hogy naprakészek, maximálisan a kezünk alá dolgoznak, hiszen mindig azt kérik számon az erőpróbákon, amit megbeszélünk. Nincsenek találomra értékelt dolgozatok vagy meglepetéstételek” – teszi hozzá Papp Márk, aki úgy tervezi mérnöki oklevele megszerzése után mindenképpen tovább tanul a Széchenyin.

