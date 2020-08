Ezért szeretem a duális képzést – Fülöp Szabolcs: tudásomat a gyakorlatban is használhatom

A gyakorlatorientált képzés előnyeiről Fülöp Szabolcs járműmérnöki alapszakos hallgatóval beszélgettünk.

A Széchenyi István Egyetem szeptemberben induló duális felsőfokú képzéseire augusztus 23. éjfélig lehet felvételizni. A gyakorlatorientált képzés előnyeiről Fülöp Szabolcs járműmérnöki alapszakos hallgatóval beszélgettünk, aki határozottan állítja, ha újrakezdhetné, megint erre a szakra jelentkezne.

A székelyföldi Fülöp Szabolcs már a felvételi jelentkezéskor is tudta, hogy egyetemi évei alatt nem szeretne csak a padban ülni. „Engem az motivál a tanulásra igazán, ha látom, a tudásomat a gyakorlatban is használhatom. A duális képzés pont ezt ígérte és nyújtja nekem” – emlékezett a járműmérnöki alapszakos hallgató, aki tanulmányai mellett a képzés keretei között az Opel szentgotthárdi gyárában dolgozik. Mint mondta, Horváth Ádám és Csanaki Martin személyében kiváló mentorokat kapott, akik mindig kiállnak érte, és a kezdetektől olyan érdemi mérnöki feladatokkal látják el, amelyeknek tétjük és súlyuk van, miközben azok kapcsolódtak a tananyaghoz is.

„Mindez egyrészt jelentős hatással van szakmai fejlődésemre, de emellett személyes kompetenciáim is látványosan fejlődtek. Nekem már nem lesz új az ipari közeg, biztosan könnyen veszem az esetleges kihívásokat, fel fogom tudni venni a munkahely ritmusát is. Önbizalmat kaptam, és azt a kincset érő tapasztalatot, hogy képes leszek megoldani a kiadott szakmai feladatokat. Nem tagadom, a gyakorlat teljesítése lemondásokkal járt, de sokkal többet adott” – húzta alá Fülöp Szabolcs.

Kiemelte azt is: a vállalatnál szerzett gyakorlati tapasztalatai sokszor egy-két jegyet is jelentettek a vizsgáin, hiszen érződött, valóban képben van a szakmában. A székelyföldi hallgató sokat utazott a képzésért, de biztos benne, hogy a mesterszakot is a Széchenyi István Egyetemen végezi majd el, illetve a közeljövőt mindenképpen Győrben képzeli el. „Különösen vonzó az újonnan meghirdetett járműmérnöki mesterképzés, illetve az ott oktató neves előadók listája, akik közül már most is van szerencsén dr. Hanula Barna óráit látogatni” – büszkélkedett.

Hogyan egyeztette össze az óralátogatást és a munkába járást? – erre is kíváncsiak voltunk, de a válasz szinte magától értetődő: nem volt nehéz. „Ehhez az egyetem, az oktatók és az Opel is rugalmasan állt hozzá. Volt egy előre megszabott rendszer, miszerint néhány hét munka után csak a kampuszban tanultam és órákra jártam, aztán újra az irodába. Ez gyakorlatilag tömbösítést jelentett, de így nem maradtam ki a hallgatói életből sem, és valós projekteket vihettem végig a munkában” – magyarázta elégedetten.

A mérnökjelölt a következő félévben már szakdolgozatát írja, s külön büszke arra, hogy az így megörökített munkája valóban hasznosulni fog a gyárban.

„Ha visszatekerhetném az időt, és a jelentkezés előtt állnék, újra a Széchenyi István Egyetem duális mérnökképzését választanám. Szeretem ezt az intézményt, mert hallgatóbarát és gyakorlatias tudást biztosít. Büszkeség olyan szakemberektől tanulni, akik előadásain érzem, valós ipari példákat mutatnak be. Ettől lehet igazán fejlődni” – foglalta össze búcsúzóul.