Évköszöntő íjásztalálkozót tartottak Farádon

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Farádon az Évköszöntő Íjászversenyt. A találkozóra Ausztriából és Szlovákiá­ból is érkeztek versenyzők.

A farádi Hanyi Táltoscsikók Íjász és Hagyományőrző Egyesület minden évben évköszöntő íjásztalálkozóra hívja a sporttársakat. A régió egész területéről, de Ausztriából és Szlovákiából is jöttek vendégek, a legtöbben visszatérők, de a szervezők örömére újak is érkeztek. A résztvevőket Csombók Imre egyesületi elnök köszöntötte és ő ismertette a versenyre vonatkozó tudnivalókat is. A rendezvényt Szalai Zoltán, Farád polgármestere nyitotta meg.

Elmondta: az elmúlt években a falu egyik meghatározó eseménye lett az íjásztalálkozó, és beszédében a hagyományok megélésének fontosságát hangsúlyozta. A rendezvény résztvevőire Hanvay Enikő farádi lelkész és Tóth Miklós plébános kérte Isten áldását. A több mint 150 megjelent íjász 14 változatos, többek között az év hónapjait és a korszak sikerfilmjeit idéző célnál mérhette össze tudását, kitartását és ügyességét.

Több év kihagyást követően ismét nagy sikerrel mutatták be a lóhátról történő célba lövést a péri lovasegyesület közreműködésével.

A friss levegőn átfagyott, megpihenni vágyó íjászokat és érdeklődőket a közösségi házban forró italokkal és ételekkel várták a szervezők Élő Imre és felesége jóvoltából.

Manó, gyermek, ifjúsági, felnőtt, szenior tradicionális, longbow, valamint vadászreflex-íjfeszítő kategóriákban hirdettek győzteseket. A megmérettetésen részt vevő legifjabb íjász különdíjat vehetett át.

A díjátadón a sportbarátok külön köszöntötték kerek, ötvenedik születésnapján Szabó Ferencet, a csornai íjászok vezetőjét, aki a hagyományőrző íjászat művelésében, a közösség formálásában, versenyek szervezésében élén jár és élteti a mozgalmat.