Évköszöntő gazdasági konferenciát tartottak az Iparkamarában

A gazdaság, az önkormányzatok és az oktatás együttműködésének fontosságát jelzi, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évköszöntő gazdasági konferenciáján mindhárom területről szó esett.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere köszöntőjében azt mondta, nagy kihívás előtt áll, mert komoly gazdasági háttérrel rendelkező várost örökölt. Úgy gondolja, száznegyvenezer munkatársával és a gazdaság szereplőivel emelni kell a várost gazdaságilag, hogy legyen pénz kultúrára, az egészségügyi és a szociális ágazatra. Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere úgy érzi, hogy a régió gazdasági potenciállal rendelkező városainak első számú vezetőit még mindig úgy tekintik, mint akiknek befolyásuk van a helyi gazdaság alakulására, ám ez az elvárás inkább a múltban gyökerezik, a jelenre nem annyira jellemző. Példaként említette, hogy építési hatósági jogköröket vesznek el a településektől vagy az iparűzési adó átalakításáról beszélnek, ami elevenébe vágna a településeknek.

A házigazda, Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke előadásában bemutatta a megyei helyzetet. Egy felmérésben megnézték a megye száz legnagyobb cégét. Hetvenöt százalékuk jónak vagy nagyon jónak értékelte jelenlegi helyzetét. Persze mindenen lehet javítani. A felmérés szerint a térségben gond a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő. A cégek ötven százaléka azt mondja, hogy a dolgozók képzése, átképzése enyhítheti a gondokat. A vállalkozások működését javítaná az adminisztrációs terhek csökkentése, a 13. havi fizetés járulékmentessége, a hatékonyság növelése, a generációváltás problémájának megoldása, a kutatás, a fejlesztés, az innováció. Az elnök úgy véli, ha az önkormányzatok, az egyetem, a kamara összefog, a régió továbbra is sikeres lehet, hiszen a régió megszokta, hogy az.

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara gazdaságszervező tevékenységéről beszélt. A kamara mindenhol ott van, ahol hatással lehet a versenyképesség növelésére. Jelen van például az oktatásban, a kutatás-fejlesztésben, a vállalatfinanszírozásban.

Tavaly a Széchenyi-kártyával meghaladta a 300 milliárd forintot a hitelkihelyezés, amit évi harminc-negyvenezer új vállalkozó vesz fel és használja a cége működtetésére.

Erős a nemzetközi kapcsolatrendszerük is. Szepesi Balázs gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár elemezte, mi is történt az előző tíz évben, megmutatta, hogy ez most miben látszik, megnézte azt, hogy ez mit jelent vállalkozói szempontból, és sorra vette, milyen feladatok vannak előttünk. Megállapította, hogy Magyarország az élmezőnyben van, ha 2014-től összeadjuk, hogy mennyit nőtt a GDP, az összeg duplája az unió átlagának. Bízhatunk magunkban, mert ami ebben az országban a gazdaságban történt, az elvitathatatlan siker – mondta a helyettes államtitkár.

Oktatás és gazdaság

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora nemcsak az egyetemet, hanem az oktatást is képviselte a konferencián, ami minden szinten magas minőségű a megyében. „Az egyetem azért van, mert a gazdaság igényli. De fordítsuk meg! Valahol azért lesz gazdaság, mert van oktatás és képzés. Ez olyan szimbiózis, olyan együttműködés, ami itt, Győrben különösen jól működik – mondta a rektor köszöntőjében, majd folytatta: – Mi érezzük azt az igényt, amit a gazdasági szféra felénk sugároz, hogy minél magasabb szintű legyen az oktatás.”