Evangélikus templom épült Vásárosfalun – fotók a felszentelésről

A község lakosainak száma alig haladja meg a másfél százat, az evangélikus gyülekezetük pedig a nyolcvanat. Már csak emiatt is tűnhetett lehetetlen célkitűzésnek a templomépítés gondolata. A hétvégén azonban történelmet írt az itteni evangélikus gyülekezet, felszentelték az evangélikus templomukat.

Lélekemelő ünnepe volt szombaton Vásárosfalunak, evangélikus templomot szenteltek fel az alig másfél száz lelkes faluban. Ihász Beatrix evangélikus lelkész miután átvette Szemerei Jánostól, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökétől a kulcsokat, kitárta a templom kapuit a közösség előtt. Mint azt Szemerei János elmondta, püspöki szolgálata alatt ez az első, újonnan épült evangélikus templom, melynek a felszentelésében részt vett. A templom funkciói közül a püspök kiemelte, hogy legyen ez egy találkozási hely, ahol a hittestvérek találkoznak, menedékhely, ahol biztonságot talál az ember az élet viharai között, és az áldások forrása, amiből meríthetünk, gazdagodhatunk, és gazdagíthatunk másokat.

Németh László, a gyülekezet jegyzője az egyházközségük múltjáról, a templomépítés folyamatáról is beszámolt. Bár a helyi gyülekezetet régóta foglalkoztatta a templomépítés gondolata, végül Béres László lelkész kezdeményezésére 2011-ben kezdtek el a tervekkel komolyabban foglalkozni. Két évre rá a gondolat látványterv formájában realizálódott. Imaházként korábban az egykori iskola épülete szolgált, ám az állapota annyira leromlott, hogy 2015-ben elkerülhetetlen volt annak lebontása. Az építkezés idejére a katolikus hívek fogadták be a gyülekezetüket. A Bojnár család adományozta területen a rendelkezésre álló pénzből végül elkezdték az építést. Mint azt Németh László kiemelte, 2015 decemberében volt az alapkőletétel, majd pontokba szedve ismertette a megvalósítás menetét. Köztük kitért székelyvajai barátaikra, akiknek a tetőszerkezetet köszönhetik. Időközben három lelkész váltotta egymást, Béres László idején indult, Blatniczky János Dániel idején folytatódott, majd Ihász Beatrix esperes keze alatt fejeződött be a kivitelezés. A 40 milliót meghaladó költség önkormányzati, egyházmegyei, pályázati forrásból, külföldi segélyszolgálattól, országgyűlési képviselő közbenjárása révén, és az országos egyháztól kapott támogatásából, valamint magánszemélyek adományából tevődik össze. Ehhez jön hozzá az a forintban 10 milliót, de értékében annak többszörösét érő felajánlott munka, ami által elnyerte mai formáját a templom. Persze feladat még akad bőven, de a nehezén már túl vannak.

Molnár Sándor, Vásárosfalu polgármestere elmondta, hogy a támogatások nélkül a félszáz millió forintot nem tudták volna kigazdálkodni, így ez a nap, a köszönet napja is egyben.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke kihangsúlyozta: -Egy gyülekezet erejét nem csupán létszáma, hanem a hitének ereje adja. Kívánom, hogy egy olyan közösséget formáljanak, amelyik erős, hitet ad az ifjúságnak is. Teljen meg a szívük hittel, a templomuk pedig a hívek sokaságával.