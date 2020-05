Év végére elkészülhet az M85-ös út – videón a munkálatok

Jó ütemben haladnak a munkálatok, év végéig Sopron becsatlakozhat az országos gyorsforgalmi úthálózatba.

Jó ütemben haladnak az M85-ös gyorsforgalmi út munkálatai, év végéig Sopron becsatlakozhat az országos gyorsforgalmi úthálózatba – idézi a Sopron Média dr. Farkas Ciprián polgármestert, aki autóval tekintette meg az építési területet a város határában.

A portál információi szerint május végéig az első ötven kilométeren befejeződik a földmunka, több szakaszon a pályaszerkezeti rétegek is megvannak, amelyekre már csak a kopóréteg kerül. A csomópontok és a szerkezeti műtárgyak eltérő készültségi állapotban vannak, hiszen néhánynál a szerkezetet építik, de van olyan is, amelyet már átadtak a forgalomnak. Van olyan szakasz, ahol már aszfalt is került az útra, ott most a szalagkorlátokat szerelik, vagy a védőkerítést építik.

A Sopron-kelet és a Fertőrákosi-csomópontok között jelenleg az úgynevezett nagytömegű földmunkákat végzik, néhol a pályaszerkezet is látszik már. A Fertőrákosi-csomópont és az országhatár közötti szakaszon az előkészítő munkálatokat, mint a lőszermentesítést és a fakivágásokat már befejezték, most a növényeket és cserjéket távolítják el a területről.