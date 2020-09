Év végére eléri Sopront az M85 – Fellendülést vár a polgármester

Idén elkészül az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna és Sopron közötti szakasza, ami bekapcsolja a várost és a környező településeket az ország gazdasági vérkeringésébe. A legfontosabb fejlesztésekről és a járványügyi helyzetről beszélgettünk Sopron polgármesterével, Farkas Cipriánnal.

– Kezdjük egy aktuális témával! Megyénkben is napról napra emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma. Milyenek a soproni adatok?

– Ezek szenzitív információk, amikkel az ÁNTSZ rendelkezik. Ők tudják pontosan, hányan vannak karanténban és ebből mennyi a Covid-pozitív eset. Egy biztos, a fertőzöttek száma Sopronban is többszöröse a tavaszinak. A járvány berobbant, ezért mindenkit arra kérünk, viselje a maszkot, mosson gyakran kezet és tartsa a biztonságos távolságot. Ez a vírus nem játék!

Várhatóan fellendülést hoz a gyorsforgalmi

– A határátlépés korlátozása nehéz helyzetbe hozta a soproni vállalkozásokat, mit tud tenni a város vezetése?

– Ennek az intézkedésnek nálunk valóban jelentősebb a hatása, mint az ország belső részein, hiszen sokan építenek az osztrák vendégekre. A vállalkozókat segítve készíttettünk egy rövid reklámfilmet az osztrák polgároknak, amely a közösségi médiában és a legnagyobb videómegosztón már százezret meghaladó nézettséget ért el. Ebben arról tájékoztatjuk a szomszédainkat, hogy továbbra is várjuk őket Sopronba, ahogyan azt a jogszabály is lehetővé teszi.

– A korábbi ígéretek szerint decemberre eléri Sopront az M85-ös gyorsforgalmi út. Tartható a határidő?

– Igen, jól haladnak a munkálatok és év végére elkészül a Csorna és a Sopron-kelet csomópont közötti 58 kilométeres szakasz. A kétszer kétsávos gyorsforgalmi út tisztán hazai forrásból, 300 milliárd forintból épül, tizennyolc települést kerül el és kapcsol be az ország gazdasági vérkeringésébe. Ezt a fejlesztést már sokan megígérték, de ez az első kormány, amely meg is valósítja. Tapasztalat, hogy minden megyeszékhely és megyei jogú város gazdasága fellendült, amikor megépült az autópálya-összeköttetés. Sopron esetében is ezt várjuk.

– A városon átmenő forgalom így is jelentős marad. Meddig?

– A gyorsforgalmi Pozsonyi úti csomópontig tartó szakasza 2022-re készül el, a határt pedig 2024-ben éri el. Akkorra megépül az északnyugati összekötő út is, és teljessé válik a várost elkerülő gyűrű. Onnantól fellélegezhet Sopron, a nyugati iparterületeket a kamionok már azon keresztül fogják megközelíteni.

Megújulnak a város útjai

– Idén másfél milliárd forintot költ az önkormányzat a város útjainak rendbetételére. Jövőre lesz folytatása a programnak?

– Lesz, de nemcsak idén költöttünk az utakra, 2017-ben és 2018-ban kétmilliárd forintot használtunk fel erre a célra. Akkor több mással együtt a Lőverek útjait is rendbe tettük. Most többek között az Ibolya út, a Határőr és a Király Jenő utcák kapnak új burkolatot, járdák, valamint parkolók is épülnek városszerte. Tómalom térségében pedig a felületzárásoknak köszönhetően végre nem lesz sár és por. A választási kampányunkban ígéretet tettünk a soproniaknak a közlekedési infrastruktúra javítására, melynek eleget is teszünk. Elkezdtük az Árpád utcai parkolóház építését is, ennek a költsége 2,8 milliárd forint. 240 autó befogadására lesz alkalmas az épület, mellette további negyven parkolóhelyet és elektromos töltőállomásokat alakítunk ki. Az sem mellékes szempont, hogy utcaképileg rendezetté válik a környék. Bő egy év múlva már használhatják az autók.

– A Modern Városok Program több eleme finiséhez érkezik ezekben a napokban. Melyek ezek?

– A Lenck-villa már elkészült, október 8-án nyílik meg a nagyközönség előtt, benne egy csodálatos kiállítással. Kétmilliárd forintból újult meg ez az impozáns villaépület, amely szimbolizálja Sopron polgári mivoltát. A kertjét meg fogjuk nyitni és közparkként üzemeltetjük, hogy minél többen láthassák. Október elsején lesz a Szent Mihály-

templom újraszentelése. Sopron emblematikus épületéről van szó, amely a magyar gótika egyik csúcsteljesítménye. Hárommilliárd forintba került a rekonstrukció, más fejlesztésekkel együtt ez is kormányzati forrásból készülhetett el. A felújított sekrestyésházban egy fogadóközpont kap helyet, így a templom nemcsak hitéleti célokat szolgál majd, hanem turisztikai attrakció is lesz. A 14,5 milliárdból épülő új uszoda elérte a legmagasabb pontját, reményeink szerint jövő júniustól a stranddal együtt használhatjuk. Teljesen más léptékű lesz, mint a korábbi. Azt reméljük tőle, hogy nemcsak az itt élőket és az ide látogató turistákat fogja kiszolgálni, hanem otthont ad a vizes sportokhoz kapcsolódó országos és nemzetközi versenyeknek, edzőtáboroknak is.

– Mi a helyzet a Fertő-projekttel?

– Az is elindul idén. Magyarország egyik legnagyobb léptékű turisztikai fejlesztéséről beszélünk, huszonötmilliárd forint kormányzati forrásból nívós szabadidős, közösségi központ épül. Felveszi majd a versenyt az osztrák oldalon meglévő strandokkal és létesítményekkel. Azt szeretnénk, hogy megszűnjön a két ország közötti aszimmetria, és a Fertő- táj magyar oldalán is legyen olyan attrakció, ami ide vonzza a turistákat és persze az itt élők is élvezik az előnyeit.

Soproni Louvre

– Hol tart a többi fejlesztés?

– Elkészültek a múzeumi negyed tervei. A Storno-, a Fabricius- és a Tábornokház összekötésével létrejön a soproni „Louvre”. Nagyszabású vállalkozásról van szó, amely hárommilliárd forintból valósul meg, idén elkezdődnek a munkálatai. Jövőre megkezdődik a piac felújítása, ami jelenleg arcpirító állapotban van. Másfél milliárd forintot fordítunk rá. A látványtervek már elkészültek, jelenleg a kiviteli terveken dolgoznak. Az épület fedett lesz, hogy megvédje az árusokat és a vásárlókat az időjárás viszontagságaitól. A felújítás alatt a piac melletti területen biztosítjuk a működést, a környéket rendbe tesszük és több lesz a parkoló. A Lővér-program részeként multifunkcionális rendezvényközpont épül az egykori Maróni hotel helyén, ennek a tervezése folyik. Az épület alkalmas lesz konferenciák, kulturális programok és koncertek befogadására. A város szempontjából igen fontos projektelem az északkeleti ipari park. Itt az összes előkészítésen túl vagyunk, a területszerzés befejeződött, a kétmilliárd forintból épülő inkubátorházat pedig már tervezik. Ez egy állami és önkormányzati fenntartású létesítmény lesz, ami harminc hektáron valósul meg.