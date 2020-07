Európai Egyetemek Kezdeményezés: a győri Széchenyi István Egyetem is nyert

A győri Széchenyi István Egyetem hét partneregyetemével szövetségben sikeresen pályázott az Európai Bizottság Európai Egyetemek Kezdeményezésében.

Az együttesen elnyert összesen 5 millió euró révén közös képzések indulhatnak, közös kutatásokra, projektekre, valamint hallgatók és munkatársak csereprogramjaira kerülhet sor.

A tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács 2017 decemberében több kezdeményezés megvalósítását fogalmazta meg. Ezek egyike arról szól, hogy Európai Unió-szerte meg kell szilárdítani a stratégiai partnerségeket a felsőoktatási intézmények között, és szorgalmazni kell, hogy különféle egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló „Európai Egyetemek” jöjjenek létre. Ezek egyrészt lehetőséget kínálnak majd a hallgatóknak arra, hogy különböző országokban folytatott tanulmányok kombinálásával szerezzenek diplomát, másrészt a kontinens univerzitásainak nemzetközi versenyképessége javításához is hozzájárulnak.

Erre válaszként született a felsőoktatási intézmények, a hallgatói szervezetek, a tagállamok és az Európai Bizottság (EB) együttműködésével kidolgozott Európai Egyetemek Kezdeményezés, az európai oktatási és kutatási térség kiépítésére irányuló törekvések részeként. Ennek keretében a tavalyi 17 után az idei pályázaton az EB döntése értelmében – mint azt a testület a napokban nyilvánosságra hozta – 24 induló egyetemi konzorcium került nyert. Ezek egyike a Regionális Egyetemi Hálózat (Regional University Network), amelyben a győri Széchenyi István Egyetem is szerepel. További tagjai közé a Polytechnic of Leiria, a Polytechnic of Cavado and Ave (mindkettő portugál), az Athlone Institute of Technology, az Athlone Limerick Institute of Technology (mindkettő ír), az NHL Stenden University of Applied Sciences (holland), a HAMK University (finn) és a Vorarlberg University of Applied Sciences (osztrák) tartozik. A győri egyetem már a pályázat februári beadása előtt megkezdte velük a munkát négy munkacsoportban, illetve közös projektek révén a kétoldalú kapcsolatok is erősödtek.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta, hogy a nyolc egyetem összesen ötmillió euró támogatást nyert el, amiből az intézményre 631 ezer euró – azaz mintegy 220 millió forint – jut. Emellett további kétmillió euróra pályázhatnak a nyertes konzorciumok céljaik megvalósítására. Ezek között közös képzések indítása, közös kutatások és projektek lebonyolítása, valamint hallgatók és munkatársak csereprogramjai szerepelnek.

„Az egyetem nemzetköziesítésének egyik pénzügyi forrását idén júniusig az az EFOP 3.6.1-es projekt jelentette, amelynek megvalósításába 2017 elején 124 kollégát vontunk be. Nagyon örülünk, hogy e terület finanszírozása a következő három évben részben közvetlen brüsszeli támogatásból biztosított – hangsúlyozta dr. Lukács Eszter. – Az elmúlt esztendőkben egyre több külföldi diák érkezett hozzánk tanulni, de a bővülés elsősorban az ázsiai országoknak volt köszönhető. Az Európai Egyetemek Kezdeményezésben elért siker révén növekedhet az európai hallgatók aránya is, amit rendkívül fontosnak tartunk, ráadásul közülük sokan a közös képzési programoknak köszönhetően nemcsak rész-, hanem teljes idős képzésen vesznek majd részt.”