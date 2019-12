Észleléseket küldtek a NASA-nak a mosonmagyaróvári diákok

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 2010 óta dolgozik egy olyan programban, amivel segítik a NASA munkáját. Nemrég világelsők között végeztek a NASA GLOBE Challenge versenyen.

– Az általános célok mellett, időjárás-előrejelzési modellek pontosítása, klímakutatás segítése volt a kampány fő célja.

A felettünk elrepülő műholdak mérési adatait összevetik a felszíni észlelésekkel. Mi például a borítottság mértékének meghatározását pontosíthatjuk, az adataink pedig olyan jellemzőket adnak, melyeket egy műholdas mérés nem tud mutatni – magyarázta Tóth Tibor, a Kossuth Lajos Gimnázium földrajz szakos tanára.

A GLOBE azaz Global Learning and Observations to Benefit the Environment – az 1992-es riói konferencia után – az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott világméretű környezeti nevelési hálózat. A program lényege egy globális észlelőhálózat kiépítése és fenntartása, melyben a munkát tanári segédlettel diákok végzik. Az idei őszi kampány november 15-ig tartott és naponta tíz megfigyelés elvégzése és beküldése volt a feladat.

Az 1994-ben útjára indított program célja a diákok környezeti tudatosságának növelése, hogy ezáltal jobban megértsék a Föld egészét érintő problémákat, miközben tevékenységükkel hozzájárulnak – többek között – az éghajlatváltozás kutatásához is.

– A program rendkívül szerteágazó, a meteorológiai megfigyelésektől kezdve lehetőség nyílik vízkémiai, biológiai, valamint talajtani megfigyelésekre is. Napjainkban 122 ország 36 ezer iskolája dolgozik a programban. A NASA GLOBE Cloud Team által kiírt kihívás célja, hogy adott időszak alatt a lehető legtöbb égboltészlelést küldjék be a résztvevők – mondta a gimnáziumi program vezetője.

A diákok elmondása szerint a következőket figyelték meg: a teljes égbolt borítottsága százalékban, a felhőzet magassági szintjeinek és típusainak meghatározása és ezek borítottsága, az égbolt színének és átlátszóságának vizsgálata, ha nem látható a felhőzet, akkor ennek oka (pl. köd), a csapadék fajtája, valamint a felszín állapotának megfigyelése (száraz-nedves, van-e tócsa vagy sár, levelek vannak-e a fákon, van-e hó- vagy jégborítás.)

– Idén mintegy harminc tanuló vesz részt rendszeresen a programban. A gimnázium bármely diákja dolgozhat velünk, sőt, egy állomásunk működik a Móra Ferenc Általános Iskolában is, tehát nemcsak a középiskolás korosztálynak szól a program – mondta Tóth Tibor.

Arra a kérdésünkre, hogy mi volt a kihívás a feladat során, a diákok azt válaszolták, hogy a napi tíz észlelés elvégzése, amit még a hétvégén és az őszi szünetben is megtettek. Ekkor a mérőhely közelében lakó tanulók egyéni észleléseit vetették össze egymással.

– Azért vettem részt a programban, mert egyrészt érdekel a téma, másrészt az az előnye, hogyha felnézek az égre, akkor rögtön tudom már, milyen felhőt látok – mondta el lapunknak Kálazi Laura 11. osztályos tanuló. Trestyén Beatrix a 10. osztályból nagyon szereti a földrajzot. A meteorológiai és időjárással kapcsolatos összefüggéseket ő is sokkal jobban érti már a programnak köszönhetően.

– Eddig két alkalommal volt „felhőkihívás”, 2018 tavaszán és most. Az előzőben is világelsők lettünk – zárta szavait Tóth Tibor, a Kossuth-gimnázium szaktanára.