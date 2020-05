Esküvői sokk és sakk – Sokan elhalasztották az időpontot, aztán visszatértek az eredeti dátumhoz

Júniustól már nem csak két tanúval esküdhetnek a párok és lakodalmat is ülhet a násznép kétszáz főig. Körképünkből kiderül: míg márciusban a legtöbben a halasztás mellett döntöttek, az enyhítés hírére és tartva az őszre jelzett második hullámtól, visszatértek az eredeti időponthoz, hogy mielőbb egybekelhessenek.

Előbbre hozzák a ceremóniát

Közel kétszáz esküvő időpontja változott meg két hónap alatt – mondta a Kisalföld érdeklődésére Kissné Pápai Andrea, a győri anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetője. A párok egy része lemondta a szertartást, de új napot még nem tűzött ki. Mások úgy döntöttek, eltolják egy évvel az esküvőt, és akadtak olyanok is, akik először őszre halasztották, most pedig, a járvány második hullámától tartva inkább visszatérnek az eredeti időponthoz vagy egy ahhoz közeli napot céloznak meg. Szinte óráról órára módosul az esküvői naptár. A helyszínek is változnak, míg a korlátozásokkal a külső helyszínre tervezett szertartások átkerültek a palotába, most, az enyhítések hírére mégiscsak maradnak az eredeti tervnél.

Sopron: a legtöbben elnapolták

– A többség, aki a járvány előtt eltervezte a házasságkötést és nagy lakodalmat szeretne, már a korábbi hetekben eltolta az esküvőt szeptember-októberre. Aki meg kivárt, az megtartja júniusban – tudtuk meg Feimann Csilla soproni anyakönyvvezetőtől.

– Örülünk az enyhítésnek, de ez nem jelenti azt, hogy minden visszaáll a régi kerékvágásba – ecsetelte Szabó Zoltán, a soproni Solo Restaurant vezetője. Mivel korábban mindenki azt az információt kapta, hogy augusztus 15-ig semmiféle rendezvény nem tartható, a párok többsége őszre vagy jövőre ütemezte át az esküvőt. Akinek megszűnt a munkahelye vagy kevesebb a bevétele, kénytelen hozzányúlni a lagzira félretett pénzhez. Nyolc esküvőt vártunk júniusra, abból valószínűleg egy lesz csak. Júliusban lett volna tíz, amiből ötöt elnapoltak.

Csorna: egy hét alatt négy új pár

Szalainé dr. Németh Annamáriától, Csorna jegyzőjétől megtudtuk: hat pár kért a veszélyhelyzet alatt új időpontot azért, mert az engedélyezett négy főnél nagyobb körben szeret-

ték volna kimondani az igent. Egy szertartás átkerült jövő júniusra, egyet pedig lemondtak. A nyári esküvőre készülők jellemzően kivárnak, a korlátozásoktól teszik függővé a döntést. A házassági szándéknak sem állhatja útját a járvány, ezen a héten már négy pár jelentkezett.

Mosonmagyaróvár: beindult a szezon

Kriskóné Hajszán Gabriella mosonmagyaróvári anyakönyvvezető meglepő számokról adott hírt: míg tavaly május közepéig mintegy negyven pár mondta ki a boldogító igent, idén mostanáig már ötvenkilenc.

– Az első hetekben többen lemondták a foglalást, és későbbre vagy jövőre halasztották. A babaváró hitelhez azonban elengedhetetlen a házasságkötés, ezért sok pár a szigorú előírásokkal is vállalta az egybekelést. Most újból sokan érdeklődnek, hogy mégis idén tartanák meg a hivatalos ceremóniát – fejtette ki az anyakönyvvezető, hozzátéve: az utóbbi években egyre több a kis létszámú esküvő.

Kapuvár: lagzi a templomi szertartás után

– A járványveszély ideje alatt Kapuváron korlátoztuk a szertartáson részt vevők létszámát először a szűk családi körre, majd két tanúra. Most bővítettünk tizenöt főre, szem előtt tartva a másfél méteres távolságot. Ha a feltételek enyhülnek, akkor lehetséges, hogy ezt is emeljük – mondta a Kisalföldnek dr. Horváth Tímea osztályvezető, anyakönyv-

vezető. Időpont-átfoglalás két esetben történt. A tapasztalat az, hogy a párok ha mérsékelt létszámmal is, de megtartják a polgári szertartást, s később, a templomi esküvőt kötik egybe a lakodalommal.

A cukrászoknak és az éttermeknek sem könnyű

A győri Lengyel József az ország egyik legismertebb cukrásza. Év végéig tele van megrendelésekkel, hozzászokott a hajrához, de az elmúlt hetek őt is próbára tették. „Eleinte nagy volt a csend, szerintem sokkot kaptak a párok, amikor bejelentették a korlátozásokat. Aztán vettek egy nagy levegőt és nekiálltak az újratervezésnek. Volt olyan esküvő, aminek hétszer változott a dátuma.”

A mosonmagyaróvári Mo­fém étterem 150 fős, náluk is márciusban kezdődtek a lemondások, aztán áprilisban jött a dömping. Az augusztusra lefoglalt tizenkét lakodalomból egy maradt.

– Abban bízunk, hogy akik eddig kivártak, azok talán mégis megtartják – mondta Horváth Zsolt étteremvezető, hozzátéve: volt, aki anyagi nehézségek miatt mondta le a lakodalmat, időközben ugyanis elveszítette az ausztriai munkahelyét.