Értékőrzésről a közmeghallgatáson Mosonmagyaróváron

Az ötéves gazdasági program részletei mellett a fejlesztési irányokról és számos témáról esett szó csütörtökön délután a mosonmagyaróvári közmeghallgatáson a városházán, ahol az érdeklődő helybeliek is feltehették kérdéseiket.

Közmeghallgatásra gyűltek össze csütörtökön az érdeklődők és a mosonmagyaróvári képviselő-testület a városházán. Elsőként Árvay István mosonmagyaróvári polgármester foglalta össze az elmúlt öt év gazdasági programját. Kiemelte: az utóbbi években megváltozott a pénzügyi környezet. Mára már tartalékképzésre is van lehetősége a városnak, melyből az uniós és hazai pályázatok önrészét is finanszírozni tudják. A városvezető szerint a helyi adóbevételek az országos átlag fölött alakulnak. Így az önkormányzat a csapatsportok finanszírozását is fel tudta vállalni. A 4 milliárd forintot is meghaladta a helyi adókból befolyó összeg.

Azt is felsorolta, mire lehet büszke az önkormányzat. Ilyen a hároméves bérfelzárkóztatási program. A városvezető abban bízik, hogy ez segít a fluktuáció megállításában, s hogy az önkormányzati munkát is szimpatikussá teszi. Az intézményfelújításoknál is egy hároméves program végére értek, kívül-belül megújultak az épületek.

Számtalan kisebb-nagyobb projektet tudhatnak maguk mögött. A 24 önálló projekt némelyike még folyamatban van, de akad olyan is, amelyiket most indítják. Két új pályázatról is beszélt. Az egyik egy új bölcsőde létesítése, a másik egy Duna-parti vízi bázis, mely régi álma a városnak. Jelentős fejlesztéseket végeztek az úthálózaton. A városháza, mely Mosonmagyaróvár egyik legjelentősebb műemlék épülete, „tetőtől talpig” megújulhatott. Szintén értékmegóvó beruházás a Pálffy-villa rekonstrukciója. Jelentős forrásokat fordítottak a Mofém-kultúrház megvásárlására, s egy félmilliárdos pályázat elnyerése után majd kétszázmilliót költenek a korszerűsítésre és a funkcióbővítésre. Árvay István szerint az egykori Korona Szálló Moson ékköve lett, s a szomszédságában lévő Kaiser-épület komplex felújítása is jól halad.

Az összefoglalót követően a megjelent városlakók közérdekű kérdéseket tehettek fel. Buszközlekedés, parkolási gondok, faültetések és -kivágások egyaránt szerepeltek a témák között. Tolnai Józsefnek a városháza mögötti parkoló zsúfoltságára utaló kérdésére a polgármester azt válaszolta, vizsgálják, egy háromszintes parkolólemez kialakítása mennyibe kerülne.

A szalézi kápolna ügye többször is visszatért a találkozón. Dr. Unger András, a városvédő egyesület elnöke – aki számos témát hozott még a találkozóra – javasolta, hogy a helyi védelmet addig ne vegyék le az ingatlanról, amíg a terveket nem mutatja be a tulajdonos. Komáromyné Ágnes telekcserét javasolt, illetve az épületben egy idősotthon kialakítását. Erre Árvay István úgy reagált, hogy az épületegyüttesről korábban az egyház lemondott. Eladásakor kellett volna az ingatlan új tulajdonosával rögzíteni a kápolna használatát. A városvezető szerint már most is sok feladat vár az önkormányzatra, egy idősotthon létrehozása jelentős kiadás lenne, nem beszélve a humán erőforrás hiányáról.

Mandl Andrásné a gyalogátkelőhelyek megvilágítását kérte. A legveszélyesebbeket villogóval látták el – fűzte hozzá a városvezető. Beregszászi Balázs a százéves évfordulóra egy városi trianoni emlékmű létrehozását javasolta a Flesch-központ és a rendőrség közti területen. Ilyen szándék nincs, reagált Árvay István, aki szerint az evangélikus templom előtti, közadakozásból készült mementót nemrég felújították.