Erősíti a győri Széchenyi István Egyetemet a fővárosi jelenlét

A Széchenyi István Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjában a győri székhelyű intézmény fővárosi tudományos bázisát alakították ki, amelyben az oktatási tevékenység mellett a tudományt és hazánkat is szolgáló, innovatív feladatokat ellátó központok kaptak helyet és nagyobb figyelmet.

A Széchenyi István Egyetem tudományos tevékenységét, folyamatos fejlődését, nemzetköziesítését és kiváló partnerkapcsolatait támogatja az intézmény Budapesti Innovációs és Képzési Központja (BIKK), amelyben ősztől egy központi helyszínen, már a fővárosban is fogadhatják az intézménybe rendszeresen látogató vendégeket, konferenciák, tudományos előadások résztvevőit, illetve szakirányú továbbképzések neves oktatóit és hallgatóit.

Vonzerő a fővárosi bázis

A Széchenyi István Egyetem országosan is egyre több vállalat első számú partnerének számít. Az intézmény két globális egyetemminősítő szervezet, a QS és a Times Higher Education listájára is felkerült. Az egyetem töretlen fejlődésének, pályázati sikereinek záloga az oktatás színvonalának folyamatos fejlesztése, a tudományos presztízs és a nemzetközi vonzerő megtartása, illetve a hatékony kapcsolattartás. Ezekhez pedig jó hátteret ad a BIKK, illetve a fővárosi jelenlét.

Dr. Kovács Barnabás központvezetőtől, hazánk volt barcelonai főkonzuljától megtudtuk, hogy az impozáns helyszínen olyan, az egyetem stratégiáját meghatározó innovációs központok is helyet kapnak, mint a Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat (HU-MATHS-IN), amely a matematikai kutatási eredmények módszereinek ipari, gazdasági és különösen innovációs alkalmazásával foglalkozik, illetve a Digitális Fejlesztési Központ. Ezek mellett irodát kapott még a fenntartható fejlődést kiemelten kezelő Globalizációs Kompetenciaközpont, a vállalkozás- és versenyképességfejlesztéssel foglalkozó Menedzsment Campus, valamint a Felnőttképzési Központ.

Budapesten is elérhető képzések

Utóbbi révén 2016 óta a fővárosban is megjelenik a Széchenyi István Egyetem képzési portfóliójának egy része, idén szeptembertől már a Budapesti Innovációs és Képzési Központban is. „Mottónk, hogy a tanulás a legjobb befektetés a jövőbe. Központunk ugyan Győr, de az intézmény számára mindig fontos volt, hogy Budapesten is legyenek elérhető képzései. Ha valaki érdeklődik ezek iránt, de a fővárosban kényelmesebben megoldaná az óralátogatást, azt szeretnénk, ha számára a helyszín nem lenne gátja a jelentkezésnek” – tájékoztatott Némethné Farkas Kata, a Felnőttképzési Központ vezetője. Mint mondta, a kisalföldi megyeszékhelyen hatvan különböző szakirányú továbbképzésre, Budapesten pedig turisztikai projektmenedzser tanácsadó és szakközgazdász, sportdiplomáciai szaktanácsadó, illetve logisztikai rendszertervező szaktanácsadó képzésekre jelentkezhetnek az érdeklődők.

Dr. Kovács Barnabás a budapesti palettáról kiemelte az Európában is egyedülálló sportdiplomáciai szaktanácsadó képzést, amelyre a kezdetek óta jelentős a túljelentkezés. „Ez nem is csoda, hiszen a Széchenyi István Egyetem kiváló tanárai mellett olyan oktatók tartanak előadásokat, mint többek között Fábián László, olimpiai bajnok, a Magyar Olimpia Bizottság sportigazgatója, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, valamint nagyvállalatok sporttal foglalkozó felsővezetői, gyakorló diplomaták” – sorolta a nagykövet, aki még barcelonai főkonzuli tisztsége idején kezdett tárgyalni a győri egyetem vezetőivel a hiánypótló képzésről.

A központvezető hozzátette: a budapesti helyszínen megvalósuló diplomáciai munkának és innovációs tevékenységnek köszönhetően a Széchenyi István Egyetem kutatóinak tudományos eredményei szembetűnőbbek lehetnek, az intézmény érdekérvényesítő képessége és nemzetközi kapcsolatai megerősödnek. Mindezek pedig elősegíthetik az intézmény fejlődésének folyamatát.