Érettségi 2021 – Mutatjuk a magyar nyelv és irodalom vizsga megoldásait – videós elemzések

A 2021-es magyar írásbeli érettségi feladatlapokat kérésünkre Csengeri Mária, a győri Győri SZC Sport és Kreatív Technikum – volt Móra-iskola – igazgatója töltötte ki.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

18:33 – Videós elemzések

17:03 – „Volt vizsgadrukk”

14.31 – Délután érdemes újra a hírre kattintani

Hamarosan videós elemzést közlünk, valamint győri végzősöket kérdeztünk az első próbatételről.

14:18 – Íme, a magyar érettségi megoldásai

14:07 – A kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont és a mosonmagyaróvári Piarista iskola érettségizői a számadás első napján

9:52 – Így alakult az érettségizők száma 1998 óta

Idén magyar mint idegen nyelvből középszinten 73 helyszínen 167 vizsgázó tesz érettségit. Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos. Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlapot kell megoldani 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázó gondoskodik (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható). Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

9:48 – Két feladatsor



Az első feladatsor megoldására a diákoknak összesen 90 percük van. Először egy 700-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet vagy ezek részletét kell elolvasniuk, majd az alapján megoldani a különböző feladatokat.

A szövegértési feladatok megoldásával maximum 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók. A Sulilife magyar érettségiről folyamatosan frissülő hírét ide kattintva olvashatják.

8:30 – A soproni Líceumban maszkban és csokival kezdődik az érettségi

Száztizenégy végzős kezdi meg hétfőn az érettségit a soproni Líceumban. A biztonsági szabályok maximális betartása mellett a gimnázium egy kis meglepetéssel is segíti vizsgázóit.

A vírushelyzet miatt idén is rendkívüli körülmények között kezdődik az érettségi, a vizsgatermekben az egyébként is szigorú rend mellett ezúttal a fertőtlenítőszereknek, törlőkendőknek és egyszerhasználatos tollaknak is nagy szerep jut. A soproni Líceumban hétfőn reggel 114 végzős kezdi meg az írásbeli érettségit, a termek fertőtlenítve, átvizsgálva várják őket. A közös ima ezúttal elmarad, de így is mindenki fohászkodik: a vizsgázókért, a jó eredményért.

A padokon kis ezüst színű csík jelöli, hol kell a vizsgázóknak ülniük, hogy a kellő távolságot tarthassák társaiktól. A maszk mindenki számára kötelező. A vizsgahelyzetet és a rendkívül szigorú biztonsági szabályokat is oldani igyekezett a Líceum, ezért hétfőn reggel minden érettségizőt egy szelet „mosolygó” csokoládé is várta a helyén. A figyelmesség amellett, hogy a drukkban az agysejteket is serkenti, a szándék szerint egy megkönnyebbült mosolyt is csal a végzősök arcára.

7:27 – Két feladatlapot kapnak a vizsgázók

Hétfő reggel – a járványügyi szabályok betartásával – országszerte megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban elmondta: egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat – a másfél méteres távolság betartásával -, továbbá megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt is biztosítani kell nekik.

A felügyelő tanároknak kötelező a védőmaszk használata – nekik kesztyűt és védőmaszkot is központilag biztosítanak -, a diákoknak az írásbeli ideje alatt azonban csak ajánlott – közölte az államtitkár. A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.

Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

A második feladatlap megoldására 150 percet kapnak az érettségizők. Ennél szintén választani lehet, egy műértelmező szöveget kell megírni, amelynek 400-800 szóból kell állnia. Ez lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A magyar vizsgákat kedden a matematika írásbelik követik.