Épül út, öltöző, játszótér Sopronnémetiben

Átadták Sopronnémeti idei első, elkészült beruházását: új aszfaltburkolatot kapott a Hunyadi utca. Az elkövetkezendő hetek, hónapok is tartogatnak újításokat a sopronnémetieknek.

Ebben az évben ez az első, átadott beruházás Sopronnémetiben – kezdte Bognár Sándor polgármester, utalva a frissen aszfaltozott Hunyadi utcára.

– A Magyar Falu Programban 30 milliót nyertünk több mint 500 méter hosszú út felújítására. A két oldalára padka került és a kocsibejárók sem maradtak el, van, amelyik aszfaltos, de zömében murvás fedést kaptak. Jól állunk a sportöltöző felújításával, erre a Belügyminisztérium pályázatán nyertünk 20 millió forintot, amit további 3,5 millió saját erővel egészítettünk ki. A harmadik beruházásunknak jövő héten lesz a műszaki átadása. Fedett piacteret alakítottunk ki a LEADER-pályázat révén. Itt az elnyert összeg 4 millió forint volt, a saját erő pedig 3 millió. A gyerekekre gondolva pedig mászóvár kerül a kenukikötő mellé közel 700 ezer forintból – sorolta a közeljövő fejlesztéseit Sopronnémeti első embere, aki a terveikre is kitért. – A Magyar Falu Programban játszótérre, közterület-karbantartó és orvosi eszközökre, az orvosi rendelőnk korszerűsítésére adunk be támogatási igényt – emelte ki Bognár Sándor.

Utóbbinál a rendelő belső felújítására, fűtéskorszerűsítésére, külső színezésére pályáznak.

A szlovák–magyar határon átnyúló pályázat kapcsán, ha sikerrel járnak, a horgászat kedvelőinek és a természetközelségre vágyóknak kedveznének a horgásztó kialakításával. A kerékpáros-pihenőnél agyaggödörnek minősített területre álmodták meg a horgásztavat.

S ha már Sopronnémeti, nem mehetünk el a falura jellemző virágosítás mellett sem, az önkormányzat évről évre meghirdeti virágosítási akcióját. – Idén 5 ezer forint értékben fedeztük a virágok beszerzését azoknak, akik vállalják, hogy az utcafronton lévő ablakokba, a ház elé kiültetik és gondozzák is azokat – mondta a polgármester, aki hozzátette: – Több mint 1000 tő rózsa van kint a faluban, és még 500-at rendeltünk, így lesz második körös virágosítás is a településen.

Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő is részt vett a megújult Hunyadi utca átadóján a minap. A kormánybiztos Bognár Sándort aktív településvezetőként jellemezte: – Ő volt az egyik leglelkesebb követelője, hogy a Magyar Falu Programban olyan kisebb összegű, számukra is elérhető pályázatok kerüljenek kiírásra, melyeket a kistelepülések valóban érvényesíteni tudnak – kezdte a kormánybiztos, aki egyszerű, előfinanszírozott, valós igényekhez igazodóként jellemezte a programot. A rendszer rugalmasságára példaként felhozta az óvodaudvar-pályázatot. Sopronnémeti polgármestere és több település vezetője is jelezte, hogy nincs óvodájuk, de vannak gyerekek a faluban, így a pályázatot a közterületi játszóterekre is kiterjesztették.