Enyhülő határhelyzet – Megszűnt az ellenőrzés hazafele

Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentése nyomán kíváncsiak voltunk: milyen a határátlépés Ausztriába és hazafelé nyugati szomszédunktól.

Június 24-től megszüntette a belső schengeni határokon a határok őrzését Magyarország. Azóta zavartalanul lehetett Magyarország felé közlekedni Ausztria irányából. Az osztrákok még ránéztek a papírjainkra. Az enyhítést már nagyon várták az osztrák vendégekre építő határ menti vállalkozások.

Elsőként a hegyeshalmi kishatáron tettünk egy próbát szerdán délután: kifele még rápillantottak a papírjainkra és intettek is, hogy mehetünk. Hazafele már nem állított meg senki minket. Hasonlót tapasztaltunk másnap is: a hegyeshalmi kis és nagy határátkelőnél egyaránt. Magyarország irányában a bódék üresen álltak, osztrák oldalon még katona és rendőr nézte meg a mutatott dokumentumokat.

– A legtöbb helyi már nagyon várta, örülnek, hogy június 23-tól nyitva az albertkázmérpusztai határátkelő – osztotta meg velünk örömét Frank Anita, Várbalog polgármestere. Hozzátette: „Ez nagyban megkönnyíti az ingázók életét, valamint az itt élő osztrákok munkába járását! A kázméri vendéglátósok a legboldogabbak. Szabadnak érezzük magunkat! Persze vannak Kázméron, akik aggódnak a megnövekvő forgalom miatt. Tehát kettős érzés…”

Végre megnyitották a Fertőrákos és Fertőmeggyes (Mörbisch) közötti kerékpáros-átkelőt, amit már nagyon sürgettek az aktív turizmus kedvelői és a helyi vendéglátók. Palkovits János, Fertőrákos polgármestere korábban a térség politikusaitól kérte, hogy sürgessék a nyitást az illetékes hatóságoknál.

– Kedd délután kezdték elbontani a betonakadályokat a kishatáron és másnap végre megindult a forgalom – mondta el érdeklődésünkre a polgármester. – Már nagyon vártuk a nyitást, mert a falu, az itteni panziók és vendéglátóegységek a kerékpáros-turizmusra építenek. Jó idő van és szerencsére jönnek az osztrák és a magyar biciklisek mindkét irányból – tette hozzá.

Ottjártunkkor is jöttek-mentek a gyalogos és biciklis kirándulók. Az osztrák határ felől éppen egy cseh férfi tért vissza a kisfiával Fertőrákosra. Ők itt nyaralnak, csak átugrottak megnézni a határ túlsó felét, ha már lehet. Érkeztek a biciklis osztrákok is, Effenberger Andreas egy kisebb kerékpártúrára kerekedett fel.

– Felső-Ausztriából, Linz környékéről jöttem ide a határ széléhez meglátogatni a barátaimat. Ők örülnek neki és persze én is, hogy újra korlátozások nélkül látogathatnak Magyarországra – mondta a kerékpáros.

A Sopron–Kelénpatak (Klingenbach) átkelőnél láthatóan megélénkült a forgalom, a magyar és az osztrák rendszámú autók felváltva léptek be Magyarországra. Ennek ellenére a határon található gyorsbüfében arról számoltak be, egyelőre nem érzékelik, hogy nagy változást hozott volna az enyhítés. Ugyanez a véleménye Siska Mariannának is, akivel a soproni átkelőnél találkoztunk.

– A magyar határellenőrzés megszüntetése nem hiszem, hogy gyors eredményt hoz. Az osztrák ismerőseim most sem mernek Magyarországra jönni, mert nem ismerik az itteni szabályokat. Csak azt hallották, hogy a legtöbb helyre kell a védettségi igazolvány, ami náluk nincs. Ott az oltás mellett a negatív teszt a feltétele a vendéglátóhelyek és programok látogatásának, jó lenne, ha ez utóbbit itthon is elfogadnák – mondta el.