Enyhítések Győrben: a vásárcsarnokban, piacokon megszűnik a létszámkorlát, nyitnak a sportlétesítmények

Hétvégétől a győri piacokon megszűnik a létszámkorlát, de a korosztályos sáv megmarad.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester pénteken közleményben jelentette be, hogy hétvégétől a város piacain megszűnik a létszámkorlát. A rendelkezés a győri vásárcsarnokra is vonatkozik. Dr. Dézsi Csaba András elmondta, a járványügyi helyzet lehetővé teszi az enyhítéseket, ezért szombattól eltörlik az ötszáz fős létszámkorlátozást a piacokon. A létesítményt üzemeltető Győr-Szol Zrt. csatlakozva a polgármesteri döntéshez a győri vásárcsarnokban is megszünteti a korábban bevezetett létszámkorlátozást. Ugyanakkor a polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a fokozatos enyhítések mellett is fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, továbbra is tartsuk be a higiéniai szabályokat, és tartsunk kellő távolságot egymástól.

Így a győri vásárcsarnok más piacokhoz hasonlóan kizárólag maszkban látogatható, és a 65 év felettiek idősávja sem változik, akik hétköznap délelőtt 9.00 és 12.00 óra között, hétvégén reggel 6.00 és 9.00 óra között látogathatják a létesítményt.

Hétvégétől fokozatosan nyitnak a városi sportlétesítmények

Az elkövetkezendő egy hétben fokozatosan visszaköltözik az élet a győri sportlétesítményekbe. Szombaton nyit az Aqua Sportközpont, hétfőtől fogadja a sportolni vágyókat az Olimpiai Sportpark, szerdától pedig a Magyar Vilmos Uszoda is látogatható.

Dézsi Csaba András polgármester kifejtette, az elmúlt időszak bezártsága után újra megnyitják a népszerű sportlétesítményeket.

„Az elmúlt hetekben a korlátozások enyhítése során ügyeltünk a fokozatosságra, a közterületi sportolási lehetőségek bővítésére, most azonban eljött az ideje annak, hogy kellő körültekintés mellett a világszínvonalú sportinfrastruktúrát is újra birtokba vehessék a győriek. A játszóterek, sportparkok megnyitása után a létesítményeket is üzembe helyezzük.” – fogalmazott a polgármester.

Elsőként az Aqua Sportközpont nyit május 16-án, hétfőtől azonban már az Olimpiai Sportpark is nyitva áll a nagyközönség előtt. Az elkövetkezendő napokban a Magyar Vilmos Uszodát is felkészítik a nyitásra, amely május 20. szerdától fogadja vendégeit.

Természetesen minden helyszínen a higiéniai szabályok fokozott betartására van szükség, hogy mindenki nyugodtan, és biztonságosan sportolhasson. Kérik, aki bármilyen betegség legapróbb jeleit észleli magán, ne menjen a létesítményekbe!