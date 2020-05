Emlékkönyv az évfordulóra

A mosoni városrész folyamatos fejlődésének és megóvásának egyik fontos motorja a Mosoni Polgári Kör. A civil szervezet fennállásának huszonötödik évfordulóján egy emlékkönyv jelent meg.

Csaknem egy emberöltőnyi idő, negyed évszázad telt el azóta, hogy létrejött Moson utóbbi századfordulós életének újraszervezője, a Mosoni Polgári Kör.

Az elmúlt huszonöt év tevékenységének bemutatására vállalkozott Thullner István helytörténész az Emlékkönyv című kiadványban. Előbb azonban megismerhetjük Moson régi arculatát, történetét – a kezdetektől a városegyesítésen keresztül napjainkig – és társadalmi berendezkedését, hogy lássuk a kellemes kontrasztot az egykori és mai állapotok között.

– A mosoni városrész folyamatos fejlődésének és megóvásának egyik fontos motorja a Mosoni Polgári Kör. Több mint tíz éve vagyok ennek a közhasznú testületnek a tagja és most már hatodik éve az elnöke is, Nagy Mihályt követve ebben a pozícióban, akiről szintén megemlékezünk a kiadványunkban. Nagy megtiszteltetés ez nekem, mert apám és nagyapám munkáját folytathatom, akik tősgyökeres mosoniként sokat munkálkodtak a helyi közösség összetartozásának erősítésén. Számomra is a legfontosabb a helyi sajátosságok megőrzése és képviselete, a régi értékek fenntartása és ezzel együtt a megújulás is. Hogy minden nemzedék és korosztály megtalálja a helyét a körünkben – hangsúlyozta érdeklődésünkre Kránitz László, aki nemcsak önkormányzati képviselőként, hanem a Mosoni Polgári Kör elnökeként is igyekszik tenni a városrészért.

Mint mondja, a városrészi civil szervezet ma mintegy százötven tagot számlál. Szeretnék, ha ez a létszám növekedne és a fiatalabb nemzedék is megtalálná a helyét közöttük. Reményei szerint az egyesület által szervezett közösségi élet minden korosztály számára megtartóerőt jelent.

– Mindezekhez szívesen várunk magunk közé minden mosonit, aki kedvet érez a helyi közösségi élet szervezéséhez és fenntartásához – fűzte hozzá az elnök.