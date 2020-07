Emlékerdőt avattak a Soproni Parkerdőben a 2021-es világkiállításra

Egy hektáros emlékerdőt avattak a Harkához tartozó Gida-pataki víztározónál a 2021-es vadászati világkiállítás tiszteletére.

Egy-egy hektár emlékerdő telepítésére kapott egyenként egymillió forint támogatást a huszonkét magyarországi állami erdőgazdaság a vadászati világkiállítás szervezőjétől, az Egy a természettel Nonprofit Kft.-től. Utoljára 1971-ben rendeztek vadászati és természeti világkiállítást Magyarországon, jövőre szeptember 25. és október 14. között tartják, közel hetvenötezer négyzetméteren, a Hungexpo területén.

A Gida-pataki víztározó melletti emlékerdő avató ünnepségén Ábrahám István, a Tanulmányi Erdőgazdaság (Taeg) Zrt. vezérigazgatója elmondta, a helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy frekventált, jól megközelíthető és ne védett terület legyen.

– Így a fertőrákosi Akadémiai emlékerdő után már egy másodikkal is rendelkezünk – emelte ki a vezérigazgató, aki azt is kifejtette, a faültetésnél őshonos fajokban gondolkodtak. A kocsányos tölgyet választották fő állománynak, de hogy színes, változatos, a klimatikus viszonyoknak ellenálló erdő alakuljon ki, hegyi és korai juharral, vadalmával, vadkörtével, kis levelű hárssal és erdei fenyővel is kiegészítették.

Ábrahám István arról is beszélt, hogy az Egy a természettel Nonprofit Kft. jóvoltából oktató-bemutató anyaggal gazdagodtak, a vadgazdálkodás népszerűsítésére imázsfilmet készítettek.

– A Kőhalmy Vadászati Múzeum a Károly-kilátóval, ahol a fiatalok nevelését szolgáló erdei iskola is működik, a parkerdő központi létesítménye. 369 km hosszú turistaút hálózat áll a kirándulók rendelkezésére, ezek mentén tíz kilátó található, de bővelkedünk történelmi emlékhelyekben is. Területünket, létesítményeinket évente több mint egymillió látogató keresi fel – tette hozzá a vezérigazgató.

Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is kihangsúlyozta, hogy a soproni parkerdő kedvelt turisztikai terület, akárcsak a Fertő-Hanság Nemzeti Park. A kiemelt turisztikai térséghez méltó módon, mindkét terület szakszerűen karbantartott.

– A települések polgármestereivel és a soproni városvezetéssel arra kell törekednünk, hogy támogassuk a szakmai szervezeteket, és hogy minden döntésünk összhangban legyen a környezetvédelemmel – mondta a képviselő.

– A Taeg Zrt. által kialakított emlékerdő a tizedik a sorban, amelyet a világkiállítás jegyében adunk át – fogalmazott Gulyás Andrea, az Egy a természettel Nonprofit Kft. kiemelt ügyekért felelős igazgatója. Megjegyezte, az emlékerdő program szervesen illeszkedik a magyar kormány fatelepítési céljaihoz. Az állami erdőgazdaságok 86 településen kétmillió facsemete és közel száz tonna mag felhasználásával ötszázötven hektár új erdőt létesítenek.

Az avatóünnepség emlékkő leleplezéssel és faültetéssel zárult.