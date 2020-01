Emlékek Albertkázmérpusztáról

Visszaemlékezéseit írta meg közösségi oldalán Lang Anna, Anel néni. Történeteiben megelevenedik a kis határszéli település régi élete: „Féltornyon innen és Várbalogon túl.”

– 2019 augusztusától, az új kázméri búcsú kapcsán kezdtem mesélni a Facebookon személyes emlékeimről, gyerekkoromról, a szüleimről, testvéreimről, a kázmériakról, akkori életünkről. Aztán a nyári emlékidézés eltartott mostanáig. Mindenkinek, aki elolvasta ezeket a históriákat, köszönöm, hogy velem tartott „vissza az időben”. Ha megkedvelték Albertkázmért, az nekem ráadás öröm, és ha meg is látogatják, örömük lesz benne – fogalmazott Lang Anna nyugalmazott pedagógus.

A közösségi oldalon felidézte a régi idők teleit is. „2019 decembere, Sopronban ma esett az eső, délben plusz 10 fok volt, a levegő tavasziasan barátságos. Egy hét múlva karácsony. A meteorológusok szerint 18 fok lesz, havazás nem várható; nem lesz fehér a karácsony. A varázslat elmarad, az ünnepnek szürke-feketében az örömtől kell ragyognia, a lélek örömétől. (…) Albertkázmérra gondolok, akkoron, a gyerekkoromban a természet, a tél megtette a magáét, általában november végétől havazott. A kiadós hóesés egyre vastagabb takaróval borította a földeket, a házakat. A hólapátolás naponta többször is igénybe vette a férfiakat, az erősebb gyerekeket. Utat kellett vágni a kúthoz, az ólakhoz, az istállóhoz, és az utcára is, mert jött – ha tudott – a postás, vagy a boltba kellett menni. Mindenki a maga portája, háza körül lapátolta a havat: így adódtak össze a szűk utacskák nyomvonallá, és behálózták a falut. Mindenki tudta az útvágás kötelességét. Parancsszó nélküli becsület volt ez, utat kellett nyitni a hóban…”

– Rengeteg élményt adtak nekem a barátok, ismerősök és az olvasók visszajelzései. Köszönöm szépen. Ez motivált, hogy az augusztusig, a búcsú napjáig tervezett bejegyzéseket folytassam az év végéig – fogalmazott a nyugalmazott pedagógus.

Anel néninek a közösségi oldalon rengeteg követője lett és sok hozzászólásban köszönték meg neki az emlékek megosztását. Többen írták, hogy könyvben is szívesen olvasnák a történeteket: „szívhez szóló visszaemlékezései, aki írásával meglágyítja a szíveket”.

– A kázméri templomtornyot meglátni minden időben melengető érzés. Ősszel a vadgesztenyék is „rozsdásodnak”, barátaimmal ültünk a helyi csárdában a gesztenyék alatt, ittuk a mézédes mustot, ettük a még édesebb szőlőt, a baracklekváros palacsintát, hallgattuk Gyurit, aki legendás szívélyességével, gyerekkorából hozott örök derűjével mesélt a múltról, jelenről és a minden nappal érkező jövő teendőiről. Közben a Kázmért Várbaloggal összekötő út építői ebédelni jöttek. Számomra a legszebb öröm, hogy szülőfalum életre kelt, az új kázméri búcsú, Frank Anita és Léber Laci nagy műve, lendületet hozott Kázmérra és az interneten egyre több fotósorozat igazolja, hogy gyönyörű település, ahová Mosonszolnok felől, jövő áprilistól Várbalog felől is jó és jobb úton lehet megérkezni – zárta szavait Lang Anna egykori albertkázmérpusztai lakos.

Utolsó bejegyzését december 29-én tette közzé, amiben régi fotókkal búcsúzott az olvasóktól. „Régi albertkázméri fényképeket nézegetve… Lehetsz bárhol a világban…, bármilyen messzire az otthonodtól.., ha képeket látsz róla, a képen látható emberek élőkké válnak… a templom harangszavát mindenütt hallod…, mert időn és téren átzúg, …hazahív,

mert nekedszól…, érted is szól…”