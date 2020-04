Elvesztette a munkáját sofőrként, kukásautó fülkéjébe ült át a győri férfi

„Most látom csak, hogy milyen emberfeletti munka van a tisztaság mögött”.

Tamasics Gábor autószállító cégnél sofőr lassan tizenöt éve. Cégük külföldről hozta be vagy oda vitte ki a járműveket. Egészen a közelmúltig így volt. Az autógyárak leállása miatt azonban flottájuk nagy része is áll. Ez a helyzet szülte, hogy ideiglenesen átült egy szemétszállító pilótafülkéjébe. Néhány dolgon maga is meglepődött.

Tamasics Gábor most kollégáival bejárja Győrt, ürítik a szelektív hulladékgyűjtőket és a háztartási hulladékkal teli edényeket is. Mindennap szembesülnek azokkal a nehézségekkel, amiket az illegális szemetelők, a figyelmetlen, hanyag emberek okoznak.

„Emberfeletti az a munka, amit a kollégák nap mint nap elvégeznek. Most látom igazán, hogy min mennek keresztül” – mesélt első benyomásairól lapunknak.

– Azóta, hogy sokkal többen vannak otthon, a szemét mennyisége is megnőtt. A járvány hazai megjelenése és a korlátozó intézkedések bevezetése óta mintegy 30 százalékkal lehet több – mondta Tamasics Gábor.

– Egy kolléga vezeti, hogy egy-egy területről mennyi hulladékot visz be a telepre, és ebből jól kiolvasható, hogy szállítási naponként akár egy tonnával is megnőtt a mennyiség a három héttel ezelőttihez képest – tette hozzá.

– Sem a sofőr, sem a rakodók dolga nem egyszerű. Az emberek nem is gondolnák, hogy apróságokkal mennyire meg tudnák könnyíteni a munkánkat és tehetnének a környezet tisztaságáért is – mondta.

Amiatt, hogy átmenetileg elvesztette a munkáját, Tamasics Gábor – a felettesei segítségével – gépkocsivezetőként helyezkedett el egy szemétszállító cégnél. Kiemelte, hogy az autószállító cég nem engedte el a kezüket, jelenleg is mindenben segíti őket, miközben azon dolgoznak, hogy újra foglalkoztatni tudják őket.

Nehezebb, mint amilyennek látszik

– Már én is látom, nem olyan könnyű munka ez, mint ahogy kívülről látszik. Korábban azt hittem, csak be kell ülni az autóba, a fiúk hátul feldobálják a kukákat és ennyi, de ennél sokkalta nehezebb. Mindenre nagyon oda kell figyelni. A parkoló autók is – amikből most sokkal több van a házak között – nehezítik a munkát. Vannak olyan utcák, amelyekben korábban kényelmesen meg lehetett fordulni, most sokszor centizve kell manővereznünk, hogy ne tegyünk kárt semmiben. A házak mögötti szűk utcákban mindkét oldalra parkolnak, nehezen lehet tőlük elférni, vagy elzárják a kijáratokat és csak tolatva tudunk kijönni az utcákból – mesélt a mindennapi nehézségekről.

Nélkülük elöntené a szemét a várost

– Szeretném felhívni a figyelmet ennek a munkának a fontosságára. Arra, hogy ha nem vinnénk el a szemetet, egy hónap múlva embertelen körülmények között kellene élnie mindannyiunknak. Biztos vagyok benne, ha az emberek jobban megismernék ezt a munkát, nagyon megváltozna a véleményük azokról az emberekről, akik ezt végzik, és talán az utcák is más képet mutatnának – fogalmazott Gábor.

– Jó lenne, ha az emberek figyelnének arra, hogy ne nehezítsék, hanem segítsék a szemétszállítókat. Például csavarják le a palackok kupakját, mert egyébként nem tudja a gép összepréselni azokat, és sokkal kevesebb hulladékkal kell visszamenni a telepre, mint amennyit egy autó képes lenne egyszerre elszállítani.

Kis odafigyeléssel sokat segíthetünk

Fontos lenne, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet és ezekbe a gyűjtőkbe tényleg csak olyan dolgok kerüljenek, amik oda valók. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az edény mellé lerakott szemetet a kukások nem szedhetik össze, nem vihetik el. Ha sokan mégis oda teszik, az utcákat el fogja önteni a szemét – zárta a beszélgetést.