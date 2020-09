Elültették a Településfásítási program első fáit Cakóházán – fotók

A Településfásítási program révén idén ősszel és jövő tavasszal 500 településen ültetnek fákat országszerte. A nyitórendezvényt Cakóházán tartották, ahol Nagy István agrárminiszter jelenlétében 12 fát telepítettek.

Az Agrárminisztérium az Országfásítási Program keretében hirdette meg a Településfásítási Programot. A közterületek, óvoda- és iskolaudvarok, intézmények fásítását célzó kezdeményezésben 12 ezer, belterületen elültethető fát igényelhettek a 10 ezer lélekszám alatti települések, amelyeknek közel felében ezernél kevesebb lakos él, ezen belül pedig mintegy 50 település kétszáznál kisebb lélekszámú.

Az igénylések az önkormányzatoktól, valamint a településeken működő állami, önkormányzati és egyházi intézményektől, civil szervezetektől érkeztek be. Közel 500 település érdeklődését keltette fel a program. A Rábaközből a nyertesek között van Bodonhely, Cakóháza, Cirák, Himod, Markotabödöge, Mihályi, Mórichida, Páli, Rábaszentmiklós, Rábcakapi, Szany, Szil, Vitnyéd és Zsebeháza.

Az ültetések az idei őszi, és a jövő tavaszi időszakra tehetők. A kampányindító rendezvényt dr Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő jelenlétében pénteken tartották Cakóházán:

„Azért is választottuk ezt a települést, hogy megmutassuk, a jó kezdeményezések nem függenek a települések méretétől – emelte ki az agrárminiszter, aki hozzátette, az itt élők élni, dolgozni, fejlődni akarnak, a faültetés is ezt jelképezi – Aki fát ültet, bízik a jövőben – tette hozzá. Cakóházán két helyszínen, 12 fát ültettek el, köztük platánt, hegyi juhart, nyírfát, magas kőrist és ezüst hársat.

Csepi Éva polgármester felidézte, hogy 122 évvel ezelőtt Darányi Ignác földművelésügyi miniszter országos felhívására Cakóházán is ültettek emlékfát Erzsébet királyné, vagy, ahogy a köztudatban jobban ismerik, Sissi királyné tiszteletére. A volt iskola melletti öreg tölgyet napjainkban is vigyázzák. Emellett a település is részt vett az „Ültess egy fát gyerekedért” programban, s minden, a faluban született gyermeknek ültetnek egy-egy őshonos gyümölcsfát a Kultúrház udvarára. A polgármester a Településfásítási Programról kiemelte: – A faültetéssel szeretnénk egészségesebbé, szebbé tenni környezetünket. Közösségünk összetartó erejét pedig tovább növelhetjük azok további gondozásával – mondta végül Csepi Éva.