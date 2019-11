Eltűnt villanyszerelők – A győri É. Imre otthon maradhat?

November végén lejár a négy hónapra elrendelt bűnügyi felügyelete (házi őrizete) É. Imrének, akit a két eltűnt villanyszerelő meggyilkolásával gyanúsítanak. Július végén mehetett haza a börtönből – szoros felügyelet mellett. A győri építési vállalkozó az év egyik legrejtélyesebb bűnügyének főszereplője: a nyomozó hatóság azzal gyanúsítja, nyereségvágyból, előre kitervelten megölt két embert.

Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos is É. Imrének dolgozott korábban, üzleti kapcsolatban voltak tehát, ismerték egymást, s azt követően, hogy találkoztak, a két villanyszerelő nyomtalanul eltűnt.

É. Imre tagadja, hogy bármi köze lenne ahhoz, ami a két személlyel történt, pontosabban a Kisalföldnek (és a bíróságnak) egy olyan történetet tálalt, amelyben ő tulajdonképpen az áldozat. Állítja: a két villanyszerelő a segítségét kérte, hogy a maffia elől el tudjanak bújni, ő nem tud semmit róluk, de szerinte mindketten élnek, csak bujkálnak.

A két érintett családot mélységesen felháborította ez a teória, főképp annak ismeretében, hogy É. Imre a nyáron házi őrizetbe került. Mindez július végén történt, s mivel a határozat négy hónapra szól, ezért hamarosan dönteni kell arról, meghosszabbítják-e azt, súlyosbítják vagy mérséklik esetleg a korlátozást.

Eljárásjogilag új körülménynek kellene fennállnia ahhoz, hogy pró vagy kontra a két oldal változást szorgalmazzon – szögezte le tegnap megkeresésünkre dr. Bagó Ottó, É. Imre ügyvédje. „Ilyen változás pedig nincs.” Kérdésünkre válaszolva mondta el azt is, hogy védence pontról pontra betartotta eddig a házi őrizet szabályait, szerinte épp emiatt a bíróság is meggyőződhetett arról, hogy „ez az ember nem akar sehová sem szökni”. Az ügyvéd szerint ennek legfőbb oka az, hogy É. Imre kitart az ártatlansága mellett.

Hektikusnak nevezte a védőügyvéd azt is, hogy milyen sűrűn ellenőrzi a rendőrség győri otthonában É. Imrét. „Ez pontosan azért van, hogy ne tudja kiszámítani, mikor kopogtatnak nála.” Abban sincs változás, hogy az építési vállalkozó rokonsága továbbra is kitart a családfő mellett, bármennyire is súlyos ellene a vád. S ha már itt tartunk, a minősített emberölésért akár életfogytiglani büntetést is kaphat a vádlott – értelemszerűen akkor, ha a bűnössége bebizonyosodik.

Hasonló ügy mostanság több is van az országban, pontosabban olyan gyanúsítás, illetve vádemelés (például VV Fanni esetében), amikor a feltételezett áldozatnak nincs nyoma, a vádhatóság ugyanakkor hiszi, hogy a meglévő bizonyítékok így is zárt láncolatot alkotnak a végén. Azt gondoltuk, a darnói „darabolós” ügy másodfokú határozata hasonlóképpen precedenst teremthet az ilyen ügyekben, de a Fellebbviteli Főügyészség vezetője erre a kérdésünkre a minap egyértelmű választ adott: „N. János esete teljesen más, ott sok bizonyíték van. A villanyszerelős ügy – bár csak felületesen ismerem – sokkal bizonyítékszegényebb. Egyelőre.”

Ha az ügyvéd számításai szerint történnek a dolgok, akkor É. Imre december után is bűnügyi felügyelet alatt marad; a jogász enyhítésre nem számít, de súlyosbításra sem. A bíróság ilyenkor már rendre papírokból dolgozik, s bár É. Imre eddig mindig személyesen vett részt a letartóztatási tárgyalásokon, akkor még a börtönből kísérték, mert letartóztatás hatálya alatt volt. Megkérdeztük végül az ügyvédet arról is, hogy védencét az elmúlt csaknem négy hónapban kihallgatták-e, tudnak-e ők nyomozati cselekményről az ügyben. Azt a választ kaptuk, hogy ha volt is nyomozás, arról ők papírt nem kaptak, s É. Imrét sem hallgatták ki nyár óta.