Elsőként lett az év ütős zenésze a soproni Gálos Ádám

A Petőfi-díjas zenész, a soproni származású Gálos Ádám dobos a Hangárban ad koncertet Intim Torna Illegál nevű budapesti együttesével szombaton este 9-kor. Fennállásuk tízéves jubileuma alkalmából országos turnéra indultak, a Valentin-napi fővárosi fellépés után a soproni a második megálló.

– Több okból is különleges számomra az elnyert zenei díj, amelyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a VOLT Produkció Kft. közösen hozott létre. Először is, mert a Petőfi Zenei Díjon belül „Az év ütőhangszerese” egy újonnan alapított kategória, amelynek elismerését elsőként én vehettem át, valamint ez egy szakmai díj, melyet az előző évek életműdíjasai ítéltek oda: Bereményi Géza, Tátrai Tibor és Demjén Ferenc. Mind példaképek. Nagyon hálás vagyok nekik, mert az ilyen felemelő pillanatoknál átérezhetjük, hogy ami örömből jön, mint esetemben a dobolás, az magával ragadhat másokat is. Különben számomra is meglepetés volt a kitüntetés. Először telefonon kerestek, hogy elkérjék az e-mail-címemet, de nem mondták el, miért. Nem sokkal később megjött a levél, és elsőre nem is fogtam fel, mit írnak benne. Újraolvastam, s ekkor döbbentem rá, nem jelölésről van szó, hanem én nyertem a zenei díjat.

Euforikus érzés volt, rögtön hívtam a szüleimet, hogy megosszam velük a jó hírt – idézte fel a feledhetetlen perceket a Kisalföldnek Gálos Ádám, aki tősgyökeres soproni.

A Deák téri iskolába, majd a Vas-Villa’ gimnáziumába járt. De már gyerekkorában tudta, hogy semmi más nem érdekli igazán, csak a zene, s dobos szeretne lenni.

– Nem is volt más opció sohasem az életemben, és szerencsére ebben a szüleim is erős támaszaim voltak. Rengeteget köszönhetek nekik – emelte ki Ádám, aki elmesélte: zenével kapcsolatos első gyerekkori emléke a Soproni Juventus Koncert-fúvószenekarhoz kötődik, amelyben akkoriban a bátyja, Szabolcs is klarinétozott. – Egy szabadtéri koncertjükön a dobos mellett álltunk és én eksztázisban figyeltem őt. Varázslatos ereje volt a dobolásnak, rögtön tudtam, ezt nekem is ki kell próbálnom. Szüleim épp akkor építkeztek, szét is vertem az összes vödröt és fakanalat odahaza. Hétévesen aztán a bátyám elvitt a soproni zeneiskolába, beíratott. Ezek voltak az első lépések. Tízéves korom környékén már Hoffer Péter dobiskolájában kezdtem el ismerkedni a rockzenével és még számos, általam addig sosem hallott stílussal. Mindez megerősített legbelül, hogy nekem ez a jövőm, ez az utam. Ezt sosem kérdőjeleztem meg magamban, nem is foglalkoztatott B terv, s azt hiszem, a siker egyik kulcsa ez volt a kitartás mellett.

Gálos Ádám az évek során megfordult a Pa-Dö-Dőben, a Hiperkarmában, a Kistehén tánczenekarban, s színházi produkciókban is dobolt. Saját együttesében, az Intim Torna Illegálban alapító tag, Felvidéken és Erdélyben is sokszor felléptek. Zenészként az előző zenekarával bejárta Amerikát és szinte egész Európát. Ráérzett az utazás ízére, hogy mennyi energiát meríthet ezekből utakból, tapasztalásokból. Ádám a napokban érkezett haza téli szabadságából, amelyet Malajziában és Thaiföldön töltött. Az idei utazás döbbentette rá, hogy még jobban tisztelje világunkat, annak minden szépségét. – Egyre inkább tudatosul bennem, miért kell különösen vigyáznunk a minket körülvevő természetre – mondta utazásai­nak hozadékáról Gálos Ádám.