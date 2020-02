Első alkalommal rendeznek kutyás farsangot Sopronban

– Tapasztalatunk szerint az olyan emberek is szeretik a kutyás programokat, akik nem tartanak odahaza négylábút. Nagy sikernek örvendett például az egyesületünk által rendezett kutyaszépségverseny. Az ebek védelmét és a kutyás élet népszerűsítését amúgy is a feladatunknak tekintjük. Ezért gondoltunk arra, hogy rendezzünk egy olyan vicces, jó hangulatú kutyás farsangot, amelyen a kedvenc is, a gazdi is jelmezben jelenhet meg. A legsikerültebb maskarákat, illetve a legjobb párosokat megjutalmazzuk. Véleményem szerint mindenki győztesnek érezheti majd magát, aki részt vesz e nem mindennapi mulatságnak ígérkező délutánon, hiszen jó móka lesz szemrevételezni a kutya-, illetve kutya-gazdi öltözeteket. Az első kutyás farsangot hagyományteremtő kezdeményezésnek szánjuk. Nem is tudunk arról, hogy a megyénkben rendeztek volna eddig ilyet – vázolta a hátteret az ötletgazda, Pápai-Supka Enikő, a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület egyik alapító tagja, természetgyógyász.

– A Soproni Egyetem Baross úti diákhoteljének alagsorában lévő Bánya söröző üzemeltetője nagy állatbarát. Megkeresésünket lelkesen fogadta: a gazdik és a kutyusok rendelkezésére bocsátja a helyet. – Az első kutyás farsangot február 22-én rendezzük 15 órai kezdettel, a nevezéseket február 20-ig fogadjuk – tette hozzá Pápai-Supka Enikő, akinél két kedvenc is van. Az egyik saját, egy ír farkasagár, míg a másik egy befogadott és gazdára váró háromlábú keverék. Ez utóbbit nem hozzák el a farsangra, mivel – úgymond – nem kompatibilis a többi ebbel: pöttömsége ellenére nagyon bátran ront neki minden kutyusnak.