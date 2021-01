Előkészítik a 82-es új győri szakaszát – az úttal fellélegezhet Kismegyer és Szabadhegy

„A kormány 2020 végén hozott határozatot a következő évek fontos hazai útberuházásainak előkészítéséről. A 82-es zsúfolt győri bevezető szakaszáról egy éve kezdeményeztem beszélgetést miniszterelnök úrral. Végül számos egyeztetés után a főút új, négy kilométeres szakasza is szerepel a listán” – mondta portálunknak Kara Ákos. A fejlesztéssel megszűnhetnek a 82-es úton araszoló kocsisorok.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Másfél milliárdos büdzsé

Kara Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta: jelenleg arra van biztosíték, hogy a tervezett út előkészítése eljusson a kivitelezési engedély megszerzéséig és a közbeszerzés kiírásáig. Ez ideális eset-ben 2022 második felében megtörténhet. Az előttünk álló két évben a projekt remélhetőleg minden érintett hatóság pecsétjét megszerzi, hogy aztán minél előbb startolhasson a fejlesztés.

A kormány minderre adott 1,5 milliárd forintot, ez a büdzsé fedezi az útépítéshez szükséges területszerzéseket is. Ez szintén mutatja a beruházás fontosságát; amire az állam ilyen nagyságú összeget ítél meg, ott komoly a szándék a megvalósításra. Így 2022 végén újra kormány elé kerülhet a kérdés, amikor a kivitelezés megvalósítására biztosíthatják a forrásokat. Ebben az esetben 2023-ban megkezdődik és 2024-ben befejeződik az új út építése.

Az M1-es lehajtójától a 83-as főútig

Nézzük, honnan hova vezetne a 82-es főút „győri elkerülője”. A kétszer kétsávos út az M1-es autópálya fel- és lehajtójától indulna, elhaladna kismegyeri és szabadhegyi raktárváros mögött és a Nádorvárosi köztemető mellett csatlakozna a 83-as főúthoz. Ott, ahol a Marcalváros I. és II. lakóházak közötti 821-es főút csomópontja van. Az új szakaszon több helyen létesítenének körforgalmat.

„Így a korábbi tervekhez képest most az is cél, hogy az M1–82-es csomópont autópálya-lehajtóinál, ahogy korábban a Metro-csomópontnál is, létesüljön egy-egy körforgalom. Amióta ott elkészültek ezek a körforgalmak a 83-as főúton, csökkent a balesetek száma, míg korábban sajnos sokszor érkeztek oda súlyos sérültekhez a mentők” – emelte ki Kara Ákos. Döntés még nincs ebben, de ez a fontos kiegészítő javaslat is már „az asztalra került”. A győri országgyűlési képviselő szerint az új út összeér majd a jelenleg épülő Győr–Pannonhalma kerékpárúttal, de további bringás csatlakozási pontok lehetőségeit is keresik.

Araszol a kocsisor csúcsidőben

Az ismert tény, hogy a 82-es főút szabadhegyi és kismegyeri szakaszán nőtt a nyomás az elmúlt években. A jelentős torlódások reggel fél nyolc és délután 4 óra körül alakulnak ki, amelyeket tetéz, ha a szabadhegyi sorompót zárják az érkező vonatok miatt. A szóban forgó terv jó illeszkedik abba a koncepcióba, ami az elmúlt években a 82-es főút fejlesztését kísérte.

Ravazd és a kismegyeri átjáró között az elmúlt időszakban felújították a főút legrosszabb szakaszait, miközben a közeli 8311-es út rendbetétele is lassan, de biztosan célegyenesbe ér. Ezek a korszerűsítések 30 ezer embert érintenek. Óvatos becslések szerint ennyien autóznak naponta a 82-es és 8311-es utakon Győr közelében.

Veszprémvarsánynál is körforgalmat terveznek

„A veszprémvarsányi kereszteződésről, ahol már több halálos baleset is történt, van új hír?” – kérdeztük Kara Ákost.

„A NIF Zrt. elkészítette a terveket, hiszen itt körforgalmat kell építeni. Kitartóan kopogtattam az illetékesek ajtaján, így a tavalyi év utolsó és az idei év első képviselői megkereséseit is a 82-es út ügyeinek egyeztetésére szántam. Emiatt is mondom: reális esélyt látok arra a közeljövőben, hogy előrelépés történjen e téren is” – hangzott a válasz. 2022 végén újra kormány elé kerülhet a kérdés, amikor a kivitelezés megvalósítására biztosíthatják a forrásokat.