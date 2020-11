Elkészült az új parkoló a Jereván lakótelepen Sopronban

Négyszáz méter hosszan megújult a Jereván lakótelepen a Határőr utcában az út és a járda burkolata, valamint elkészült a 39 férőhelyes parkoló is.

– Sopronban és környékén jelentős útfejlesztések zajlanak. Olyan időket élünk, amikor erre van szándék és pénzügyi forrás is – kezdte pénteki sajtótájékoztatóját Farkas Ciprián polgármester.

– Épül az M85-ös gyorsforgalmi, a parkolóház, megújultak a városba bevezető utak és a belterületen is jelentős beruházások zajlanak. Mindez az itt élők biztonságának, kényelmének és komfortérzetének növelését szolgálja – tette hozzá a polgármester. A Jereván lakótelepen már megújult a IV. László, a Fapiac, a Király Jenő utca és most a Határőr utca. Mintegy négyszáz méteren kapott új burkolatot az úttest és a járda, valamint elkészült a 39 férőhelyes új parkoló is.

– A Jereván lakótelepen 2010 óta folyamatosak a fejlesztések, ennek köszönhetően nemcsak szépül, hanem ez az egyik legélhetőbb városrész. A most elkészült parkoló is olyan eredmény, aminek az itt élők örülhetnek – mondott köszönetet a beruházásért Tóth Éva önkormányzati képviselő, a településrészi önkormányzat elnöke.